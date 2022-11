La cantante Dua Lipa le salió al paso a los rumores y aclaró que su voz no estará en la celebración inaugural del Mundial de Qatar, este 20 de noviembre. La británica, además, lanzó críticas al tratamiento que le da el país oriental a los derechos humanos.

“Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo”, descartó de entrada la compositora de 27 años.

Los rumores en redes sociales y algunos medios de comunicación apuntaban a que la colombiana Shakira, los surcoreanos de BTS o Dua Lipa eran las opciones para estar en el espectáculo previo al partido inaugural de este 20 de noviembre entre Ecuador y Qatar. Sin embargo, la británica se distanció hasta de la posibilidad de visitar territorio del medio oriente.

Lea más: ¡Repudiable! Embajador del Mundial de Catar califica la homosexualidad de “daño mental”

“Estaré animando a Inglaterra en el torneo desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol”, dijo Dua Lipa en su cuenta de Instagram.

Qatar ha sido epicentro de críticas por el tratamiento que dan, en materia de derechos, a las mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+. Solo esta semana un embajador del Mundial calificó la homosexualidad como un daño mental.

“Durante el Mundial pasarán muchas cosas en el país. Hablemos de los homosexuales. Todo el mundo aceptará que vengan. Pero tendrán que someterse a nuestras reglas”, dijo el embajador del Mundial, Khalid Salman, y añadió: “La homosexualidad es un daño mental”.

Entérese: ¿Se prohibirán los besos en el Mundial de Qatar? Comité organizador responde

Los homosexuales no son los únicos que deberán someterse a las reglas de Qatar, el país prohibe las muestras de afecto en público.

“La gente vive en Qatar como en cualquier otro país. Lo que digo es que en otros lugares hay más indulgencia para una manifestación pública de afecto. Aquí somos más modestos y conservadores. Lo que le pedimos a los fans es que respeten esto”, había dicho Nasser Al-Khater, presidente de la comisión organizadora del Mundial.