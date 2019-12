Se habló de este banano hasta que lo pelaron

La explicación la da Roldán-Alzate. Para él es importante separar arte y mercado, dos mundos distintos que se confunden al vender cualquier pieza creativa. “Uno es el mar y el otro el cielo, no tiene que ver una cosa con la otra. Una feria, por ejemplo, se parece más a un mercado de bovinos o automóviles que a otra cosa. La particularidad del arte es que además de mercancía es una manifestación simbólica que puede ser susceptible de entrar o no al mercado”.

El galerista y coleccionista Alberto Hugo Restrepo también estuvo en los pasillos de Basel. Era tanta la cantidad de personas tomando fotos y grabando que parecía una performance. Cree que el banano no es arte y deja en entredicho si realmente se vendió o si fue el mismo artista el que hizo la compra.

Lo que sí está seguro es que logró impactar y llamar la atención de los medios para disparar el precio de su obra. “Detrás de todo creo que hay un axioma de la publicidad que dice que lo importante es el resultado, que hablen de uno, bien o mal, pero que hablen”, dice.

Por su parte, Óscar Roldán lo menciona en algún momento como un “gesto de provocación”.

Publicidad, burla, crítica o farsa, su obra fue ampliamente conocida en estas dos semanas. La conmoción fue mayor luego de que otro artista, David Datuna, durante la feria, despegó la fruta de la pared, la peló y se la comió ante la mirada perpleja de los espectadores que querían una selfie. Justificó el acto como una representación performática ni sintió pena en absoluto porque no era una fruta si no un concepto. “simplemente me comí el concepto del artista. Así que creo que esto es genial, es divertido, de eso se trata el arte”, dijo en una rueda de prensa al otro día..