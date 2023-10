Los asistentes hablan de sus tatuajes. De las historias que hay detrás de esos trazos de tinta indeleble en la piel. Por ejemplo, uno se descubre el hombro y cuenta que se lo hizo hace más de treinta años, casi por las fechas en que Latina inauguró su frecuencia. A renglón seguido menciona que justo ahí, en el tatuaje, le clavaron tres puñaladas. Otro hombre llega de la mano con su mujer y muestra su tatuaje y el de ella. La esposa dice que su marido fue el responsable de hacerla amante de la salsa. Minutos después aparecen un padre y su hijo, que también se tatuaron en la parte interna del antebrazo el logo de la emisora. Para ellos la salsa brava y Latina son la misma cosa. No hay diferencia entre una cosa y la otra.

Le puede interesar: ¿Tiradera a Colombia? Lo que dice Bad Bunny en su álbum de Karol G, Balvin, Shakira, Sofía Vergara y Pablo

Latina es fuerte en los estratos unos, dos y tres. Su sintonía es alta en Belén, Nuevo Popular 2, Buenos Aires, Manrique y Aranjuez. También lo es en el sur del Valle del Aburrá: registra buenas cifras de audiencia en Envigado —donde estuvo su oficina hasta hace unos años—, Caldas, San Antonio de Prado, La Estrella y Sabaneta. No ocurre lo mismo en el norte, por los lados de Bello. Viviana explica esa caída del número de radioescuchas por problemas técnicos relacionados con el cerro Quitasol y de la potencia en los transmisores. Ese inconveniente de la geografía es en parte compensado por la virtualidad: ahora Latina es sintonizada en Puerto Rico y Nueva York. Es decir, la salsa ha hecho el movimiento del bumerán: comenzó por esas latitudes, llegó a Medellín y ahora regresa a su tierra natal luego de enriquecerse con la cultura antioqueña.

La transmisión por redes sociales ha terminado. La gente compra camisetas y gorras con estampados alusivos a la emisora. En el pasillo un tipo le pregunta a otro si ya tiene boletas para el siguiente concierto, el del aniversario 38 de la emisora. La respuesta es no: todavía la quincena no ha llegado y debe esperar unos días más a ver si el bolsillo le da. El que preguntó responde de inmediato: “parce, un man me va a dar una boleta porque él no puede ir. Si algo, se la doy a usted para que caiga al concierto”. Hasta hace un rato ninguno conocía al otro, pero la melodía y la frecuencia han sembrado una semilla de amistad.

Viviana está convencida que el número del club de los tatuados va a crecer con velocidad. En su oficina le pregunto si en una emisora de salsa le temen al reguetón. Dice que no. En algún momento, la juventud encontrará el piano de Ricardo Ray o las canciones de la Orquesta Narváez.