“Uno de los propósitos fundamentales de este proyecto que nosotros tenemos es devolverle al barrio lo que tuvo. Hay mucha población que adolecía de estos espacios , que no los tenía porque no había lugares de rap, donde sonara esta música de principio a fin, o donde pudieran reunirse, encontrarse con otros raperos y compartir e intercambiar información como nos tocó a nosotros”, dice Ciri.

Un universo de la A a la Z

Entre el rap y el barrio hay un universo que se percibe sobre todo en la música de Alcolirykoz. Allí habitan sus historias y sus personajes. La farra es una forma de entrar en ese universo, de verlos a todos en carne y hueso, de hacer parte de esas historias. En parte por eso la fiesta se ha vuelto tan popular, porque es un espacio donde los fanáticos se confunden con amigos y todos son bienvenidos, así se sienten, por eso la farra ha tenido tanta acogida, ya no solo en el barrio sino en la ciudad.

Las entradas de la fiesta que hicieron el pasado 9 de septiembre se agotaron apenas cuatro horas después de anunciadas. Como la fonda no es tan grande como quisieran, sacan todo –50 sillas y 200 mesas– para que quepan todos, aunque sea parados.

Al final a nadie le importa, la fiesta es como un concierto. La fonda es larga, en la entrada está la barra, en el fondo una pequeña tarima. Entre la una y la otra se acomodan los 400 asistentes. Todos miran a la tarima, a los Djs, que son varios, primero Z-Kruel, después Fazeta y por último Gambeta, que empieza diciendo “hoy nos emborrachamos de la A a la Z”, y hace sonar La Típica, y la gente grita y se emociona, y baila, porque el rap también se baila.

Y a lo largo de la noche van sonando las infaltables de la fiesta, Noches de humo de Souchi, Cell Terapy de Goodie Mob, Killing me Softly de The Fugges y Reflujo de Alcolirykoz. Y después de tanto rap empieza la salsa, porque esa también es la clave de las fiestas, cada quién tiene su sello, y el sello de las farras de Arnez es la salsa.

Después de la salsa se acaba la fiesta, y de ese remate si pocos saben. Lo que sí se sabe es que las fiestas se van a extender por otras ciudades de Colombia. Allá donde vayan, será Aranjuez.

“Lo que le estamos mostrando a la gente todo el tiempo es lo enamorados que somos de esto. Lo felices que nos hace. Si usted quiere compartir también con otros, bienvenido. No importa usted qué es. No importa qué se crea. Esto es otra temporada. Nosotros somos de la temporada de ser raperos. Si usted ahora no se quiere definir no azara, pero si quiere celebrar con otros como nosotros, bienvenido”, dice Gambeta.