Por su parte, Ciam explicó que otra técnica popular en este momento es la libre. “Ya no se habla de una forma de tatuar sino que el artista es libre de expresarse”.

“Es evidente que aunque sea una moda, ningún tatuador responsable hará este tipo de tatuajes. En esta convención —Expotatuaje— no encontrarás a nadie tatuando en neón. La segudirdad biológica y del cuerpo son importantes y estas tintas no han sido tan exploradas científicamente”.

La razón es porque en el mercado se encuentran agujas delgadas que hace unos años no se conseguían. “Estas agujas nos han permitido crear diseños más delicados. Otro beneficio es que ellas no cortan tanto la piel como pueden hacerlo otras”, expresó.

Las técnicas y diseños también regresan a sus inicios. El handpoke es una técnica rudimentaria, en la que no se usa máquina para aplicar la tinta en la piel sino solamente una aguja de manera manual.

Ahora, respecto a las máquinas ha habido muchos avances. El tatuaje comenzó hace siglos, cuando se aplicaba tinta en la piel con espinas de pescado. Ahora se encuentran máquinas de bovina —una de las primeras—, máquinas rotativas y hay unas que ya son tan avanzadas que no necesitan estar conectadas porque son inalámbricas.

“El mundo del tatuaje está cambiando, la invitación es a que las personas que todavía no lo comprenden, abran sus mentes y visiten convenciones como la de Expotatuaje”, finalizó Ciam.

Expotatuaje es una feria que se realiza en Medellín, esta última edición que terminó ayer en Plaza Mayor contó con la participación de 268 expositores, entre los cuales están los que participaron de este artículo. Ha habido un aumento exponencial en la participación —teniendo en cuenta que hace 13 años solo estuvieron 75 expositores—.

Todo apunta a que el mundo del tatuaje tiene una acogida importante en este momento y lo más importante es que no tenderá a desaparecer sino a fortalecerse.

Las tintas

En la actualidad las empresas que diseñan tintas buscan que sean veganas, es decir, que provengan de materia prima como piedras o plantas. La tinta más vendida en el mundo es la tinta Dynamic, principalmente la negra, por su duración en la piel. No se desvanece. Cristian Funes, director comercial de la marca, explicó que ellos cada año deben pasar un control de calidad. “Las tintas de ahora deben buscar que la piel no sea dañina ni cause cáncer en las personas”, expresó Funes. Otra tendencia es que las marcas están sacando sets con las paletas de colores de artistas reconocidos. “Las personas pueden comprar los tonos de colores que suele usar un tatuador referente para ellos”, dijo Ciam.