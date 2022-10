En una entrevista con la prensa mexicana el documentalista afirmó que el trabajo audiovisual “es un homenaje a los medios personales y a la iniciativa personal para acercarse a hablar”. El intercambio de correspondencia entre los pacientes y sus familiares fue la manera en que un hospital público de la Ciudad de México redujo la distancia entre ellos pero mantuvo las restricciones para evitar la propagación del virus de Wuhan. “El arte intenta abrir esas cerraduras que todos tenemos, a veces muy atoradas y a veces oxidadas”, dijo Rulfo.

Este no es el primer trabajo audiovisual del mexicano. En 1999 estrenó Del olvido al no me acuerdo, una película en la que narró el viaje a la región de Jalisco cuyos paisajes inspiraron a su padre para escribir dos de las obras más importantes de la literatura latinoamericana. En 2006 estrenó En el hoyo, un retrato de los trabajadores que tuvieron que ver con la ampliación de la avenida Periférico Sur, de Ciudad de México. El documentalista es el menor de los cinco hijos que Rulfo tuvo con Clara Aparicio.