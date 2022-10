“Tengo un afiche en mi estudio con la siguiente frase: ‘En una biografía uno esta obligado a inventar, en una novela está obligado a decir la verdad’. Yo no pensaría que son los hechos verificables los que diferencian los géneros. En mi oficio como cronista trato de encontrar puntos de encuentro con realidades que sean posibles para todos; y en la novela también. Diría que las diferencias tienen que ver más con los temas, digamos, y cómo acercarse a ellos. La crónica tiene unos límites formales más concretos, la novela tiene una voluntad propia que impone sus reglas. En la novela, yo escojo mi tema, en la crónica, muchas veces, el tema está predeterminado. Por otro lado, he escrito novelas que son el resultado de la información que me ha ido quedando sin armar de mi trabajo como cronista”.