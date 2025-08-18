La pasión por Chespirito sigue vigente a 11 años de su muerte

Un verdadero éxito ha sido la primera temporada de Sin querer queriendo, la serie basada en la vida del legendario comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, que está basada en el libro de memorias homónimo y que el artista presentó hace 18 años.
Ahora, por el interés que ha generado la historia de este humorista, considerado entre los grandes del siglo XX, la editorial Aguilar lanzó una edición especial de Sin querer queriendo: memorias, contando en la portada con el afiche original de la serie de HBO Max.