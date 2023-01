Siempre hube de solicitarle que me atendiera, con tres días de anticipación –en plan de visita y al atardecer la tarde–, en su biblioteca del segundo piso de la vieja casa donde había nacido y desde la cual salió al mundo –a España y Brasil– para regresar después de varios años y fallecer, allí mismo, de forma repentina, en la mañana de un domingo de enero del segundo año (23 de enero de 2021), después de aparecer el virus corona que ha hecho su labor de muerte por el orbe conocido.

Me recibía después de ver sus programas favoritos por la TV Española y, entre cigarrillo, copa y pocillo, conversábamos del objetivo central de mi presencia allí, que era, casi siempre, solicitarle que me ilustrara una nueva cosecha de escritos que compilé con los títulos Textos breves (2001) y La antesala del olvido (2010), a más de unos pocos publicados en revistas y periódicos en los últimos tiempos. Nunca se negó a tales pretensiones y, tras acordar detalles, no quedaba sino esperar la entrega del trabajo que él cumplió a cabalidad. Hoy poseo, con orgullo, 195 originales debidamente firmados y el certificado de mi propiedad sobre ellos.

Hablábamos, además, del libro que en el momento estaba siendo objeto de nuestra atención y emitíamos el respectivo comentario, que no era, siempre, el de su gusto literario o el mío, como que es la base de una eficaz y productiva tertulia. Me ocurrió que los minutos que había previsto para tal actividad se alargaran sin que al menos yo, el visitante, lo notara, ni él, el visitado, me hiciera caer en la cuenta de que me había excedido en las horas.