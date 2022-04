Sadness logró salir de los días grises del aislamiento, para volver con su música pop y estética característica; no solo a los escenarios, en una gira latinoamericana que lo llevará a Bogotá el domingo, sino con un nuevo sencillo, en el que le vuelve a coquetear a la vida.

¿Cuándo sale el nuevo álbum?

“Esas son palabras mayores, falta todavía tiempo para que salga. Este año no, no lo tengo compuesto todavía, estoy trabajando en ello. Es un año con muchísimos shows, por todos lados. Eso es bueno, porque eso es muy inspirador viajar, pero también es cierto que es difícil sentarse a acabar el disco. Entonces este año va a ser un poco de girar y de componer, creo que el disco va para el año que viene”.

¿Qué le está despertando la música en estos momentos?

“Creo que hay un punto de festividad, será un disco luminoso en ese sentido, porque compuse muy poco estos años, durante la pandemia y el año anterior, me resultaron unos años un poco grises. Escribí muy poquito y lo que escribí, pues tampoco era algo súper animado y ahora que estoy volviendo a escribir, siento que coincidí mucho con el regreso a la vida, a las cosas bonitas, a volver a sentir, entonces imagino que todo esto está siendo mucho más inspirador que esos dos años, que hemos pasado con dudas, con incertidumbre, con miedo”.

¿Busca tendencias, escucha a la gente en redes o simplemente surge?

“Me va surgiendo, porque si pienso en lo que suena, en lo que la gente espera, siento con mucha más presión, que tengo que ir en dirección o en otra, y no acabó haciendo nada, porque lo veo menos yo, lo veo como quizás más forzado y me gustan que las canciones tengan mucho de naturalidad, entonces siempre acabo siendo más feliz y trabajando más a gusto cuando sale como quien abre como el grifo y si hay agua, bien; si no, pues ya saldrá otro día, por eso tampoco me preocupaba tanto no haber escrito el año pasado, porque siento que a veces, si no hay nada que decir, pues está bien, es mejor no decirlo, que forzarse a hablar o a decir cosas que quizás no son tan auténticas como lo que sientes, o no tienen esa naturalidad”.

¿A qué le tiene miedo?

“Supongo que a ser infeliz, porque me gustan las cosas que me dan felicidad, me gusta a lo que me dedico, me gusta poder estar con las personas que quiero y me da miedo que todo eso se ponga en riesgo, que son cosas que a veces piensas, incluso en la parte más laboral. Estoy viviendo una etapa súper bonita, en la que puedo viajar, tocar, conectar con la gente, pero de pronto la pandemia te da miedo porque dejas de tocar y ¿qué pasa?, ¿cuánto tiempo se va a alargar esto?, ¿y si no puedo volver a tocar más?, ¿los conciertos van a volver a ser igual? Todo ese tipo de incertidumbres acaban dándote miedo”.