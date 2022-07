Al lado está otra. Representa al padre de Andrés, Aurelio Marín: está pintada con el estampado de los uniformes militares. Y es que Aurelio fue un militar que nació en un cafetal en Pácora, Caldas, que “me enseñó que la hombría, el honor y la valentía era lo que hacía a un hombre”. Y todo eso lo recibía el Andrés niño, delicado, suave; el que se sentía cómodo en lo femenino. “Él me amó, pero sin mostrar afecto, caricias, besos, ni hablar”.

Al frente hay una negra llena de penes de plástico: representa ese tipo de hombres que detentan el poder en el pene. El mujeriego, el don Juan. Y ese montón de padres ausentes de los hogares.

En la mitad del espacio está la que representa el macho proveedor: tiene billetes pegados. El hombre que paga. Es, incluso para Andrés, una silla peligrosa: va a la raíz y acaba con la autonomía económica de las mujeres. La plata como símbolo de poder, el que pone las reglas.

En este punto se rompe la línea y se develan otras formas de lo masculino. En dirección contraria a las anteriores, hay una blanca con la frase “Mi papá me cuida” que refleja que no solo son las mamás las que cuidan. Que ellos también proveen afecto.

Hay una sexta: brilla con la luz, está llena de perlas. Esta silla son los hombres que renunciaron a ser machos: son las historias de las travestis, las drag, las trans. Los que renunciaron a la hombría prototípica. Es, en parte, la vida de Andrés: “Así me siento yo, que fluctúa, que no necesito que me encasillen, que me puedo hacer rulos en el cabello y pintarme las uñas”.

También hay una que representa la violencia física y emocional hacia todas las mujeres. Es morada y tiene clavados 15 cuchillos. Cuchillos que son más que la muerte: es la violencia verbal contra ellas. Cuchillos culturales: lo que se les dice en las canciones, lo que se les grita en la calle y las derrumba por dentro. Frases como “Las mujeres no salen solas” o “Por eso las violan”.

En un rincón hay una llena de botones de ropa: representa la minimización de las labores pequeñas y la creatividad. Abre los ojos: que no todos los hombres priorizan la política, la ciencia, la guerra, que hay otros que son artistas, delicados, cuidadosos.

“La masculinidad tóxica sutilmente desequilibra la balanza de lo femenino y lo masculino para priorizar un modelo que le importa las carreras relacionadas con el poder, el dinero”, cuenta el artista.