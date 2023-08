Comenzó como productor de J Balvin (fue el responsable de éxitos como Ginza), Sebastián Yatra, Reykon y Nicky Jam antes de lanzarse como solista.

“Tuve una época muy linda en mi carrera, cuando me vine a vivir a Miami y pertenecía a un grupo que nos hacíamos llamar los Avengers, que éramos Sech, Lenny Tavarez, Justin Aquiles y el productor Dímelo Flow, así que estaba rodeado de panameños y boricuas, y quería marcar diferencia y ahí fue cuando saqué la arepa de debajo del brazo, me puse el collar de arepas y saqué la copita de guaro, porque quería que cuando la gente escuchara mi música sintiera que soy colombiano y empecé a usar las groserías que siempre uso, nuestros dichos, como nos tratamos y llevé eso a los temas para que me identifiquen como el paisa que soy”, contó Feid en entrevista con EL COLOMBIANO.

La popularidad de Feid creció mucho más en 2020 cuando adoptó el nombre de Ferxxo, su nuevo alterego, y se comenzó a especular en los medios de comunicación y en las redes sociales con una supuesta relación con Karol G, que ninguno de los desmiente ni confirma.

Precisamente, la Bichota confirmó esta semana que pronto lanzará el tema Verano rosa, en compañía de Feid. “Es una canción de desamor, o sea, es que eso es lo mejor de todo”, dijo la artista en entrevista con Rolling Stone.

Sus cifras

Durante los últimos 12 meses, Feid ha tenido un incremento del 388,4% en las reproducciones globales en Spotify. En Colombia, el incremento ha sido de 187,7% durante el mismo periodo.

Las canciones con mayor número de reproducciones en Spotify del reguetonero paisa son:

- Hey Mor: 704 millones

- Feliz Cumpleaños Ferxxo: 625 millones.

- Yandel 150: 614 millones

- La Inocente: 497 millones.

- Normal: 478 millones.

“Feid ha emergido como un auténtico embajador en el mundo de la música y la cultura urbana de Medellín. Con una larga trayectoria no solo como intérprete, sino como productor y compositor, se ha destacado por redefinir los límites del género y explorar nuevos sonidos. Sus letras hoy hacen parte del repertorio urbano latinoaméricano, y lo han llevado a posicionarse como uno de los artistas más escuchados en el mundo”, explica Manuela Echeverry, líder de relaciones con artistas y sellos discográficos para la región Andina en Spotify.