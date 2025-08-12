x

¿El video en el que una orca mata a su entrenadora es real? Esta es la verdad detrás de la historia viral

En redes sociales está circulando un video que muestra a una entrenadora llamada Jessica Radcliffe ser atacada en medio de un show acuático.

    Este es el video que se ha hecho viral en los últimos días. FOTO Captura de pantalla
El Colombiano
El Colombiano
12 de agosto de 2025
bookmark

En los últimos días viene circulando un video en TikTok que muestra cómo una entrenadora de ballenas es atacada por una orca en pleno show acuático. Según aseguran estas publicaciones, el nombre de la mujer es Jessica Radcliffe y esta grabación capturó el momento exacto en que fue asesinada por el animal.

Sin embargo, este video ha sido levantado la sospechas de cientos de miles de usuarios, quienes aseguran que no es cierto.

Enterese: “Una batalla campal de botellas”: concierto de Jhonny Rivera terminó con una gran riña y al menos 30 heridos en La Unión, Nariño

En Instagram, X y Facebook este episodio también ha sido ampliamente compartido. Lo que puede observarse en la grabación es que la entrenadora, cuyo supuesto nombre es Jessica Radcliffe, está en el agua con la orca. A continuación, la profesional se sube a la nariz de la ballena mientras esta salta, pero es cuando va a bajar que se ve que la mujer queda atrapada en la boca del animal.

A raíz de esto, muchas personas comenzaron a compartir comentarios pidiendo justicia para Jessica y lamentando su muerte. Pero se ha comprobado que esta grabación es falsa y que fue creada con la ayuda de inteligencia artificial (IA).

@calm.asmar3 #OrcaAttack #OrcaShow #SeaWorld #WhaleAttack #OceanLife #RescueMission #ViralVideo #ShockingMoment #AnimalAttack #WildlifeVideo #OrcaWhale #SeaLife #OceanPredator #DangerousAnimals #RescueOperation #AudienceShock #SeaWorldShow #MarineLife #tiktokviral #OrcaAttack #OrcaWhale #JessicaAttack #WhaleAttack #SeaWorld #OrcaShow #ShockingMoment #OceanPredator #AnimalAttack #MarineLife #OrcaEating #WhaleShow #DangerousAnimals #RescueMission #ViralVideo #TikTokViral #WildlifeVideo #OrcaPower #AudienceShock #sealife #TikTokViral ♬ original sound - Calm Asmar

Lo primero es que no hay reportes en medios internacionales sobre este suceso y tampoco hay otras imágenes o videos de los hechos. Por otra parte, las diversas cuentas que han replicado la viral grabación aseguran que esto ocurrió en un parque acuático llamado Pacific Blue Marine Park ubicado en Florida, Estados Unidos.

Al realizar búsquedas de este lugar y del nombre de la mujer del video no hay resultados relacionados con lo ocurrido: no hay ningún parque con ese nombre en este país y en el SeaWorld de Orlando, que es el único que alberga orcas en esa zona de Estados Unidos, no se han reportado accidentes con animales en la última década.

Medios de comunicación como The Sun y Newtral, especializado en verificación de noticias falsas, han confirmado que se trata de un video falso realizado con IA. Este último portal precisa que inclusive cada grabación que está circulando es distinta, ya que la supuesta entrenadora “tiene rasgos y color de cabello distintos, por lo que no podría tratarse de la misma persona”.

Pero lo que sí ha hecho este video es recordar la muerte de Dawn Brancheau, una reconocida entrenadora de animales que falleció en circunstancias similares en 2010. En febrero de ese año, la mujer llevó a cabo un show con su orca Tilikum en SeaWorld Orlando, pero este tuvo un fatal desenlace: su cabello se enredó en la boca del animal y este después la atacó, causándole la muerte. Este caso visibilizó la realidad de los animales utilizados en espectáculos, a los cuales el cautiverio los afecta psicológicamente.

