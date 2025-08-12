¿El video en el que una orca mata a su entrenadora es real? Esta es la verdad detrás de la historia viral

En los últimos días viene circulando un video en TikTok que muestra cómo una entrenadora de ballenas es atacada por una orca en pleno show acuático. Según aseguran estas publicaciones, el nombre de la mujer es Jessica Radcliffe y esta grabación capturó el momento exacto en que fue asesinada por el animal.

Sin embargo, este video ha sido levantado la sospechas de cientos de miles de usuarios, quienes aseguran que no es cierto.

En Instagram, X y Facebook este episodio también ha sido ampliamente compartido. Lo que puede observarse en la grabación es que la entrenadora, cuyo supuesto nombre es Jessica Radcliffe, está en el agua con la orca. A continuación, la profesional se sube a la nariz de la ballena mientras esta salta, pero es cuando va a bajar que se ve que la mujer queda atrapada en la boca del animal.

A raíz de esto, muchas personas comenzaron a compartir comentarios pidiendo justicia para Jessica y lamentando su muerte. Pero se ha comprobado que esta grabación es falsa y que fue creada con la ayuda de inteligencia artificial (IA).