El Clooy nació en Vigía de Fuerte, a orillas del río Atrato, población de la que pocos recuerdos guarda.

De muy niño se vino con su familia a Medellín, concretamente al barrio Castilla, donde comenzó su sueño de ser futbolista, tanto así que alcanzó a ser parte de las divisiones inferiores del Boyacá Chicó, pero su pasión por la música pudo más y hoy es uno de los referentes de la nueva generación de música urbana con el sello Made in Medellín.

“No me gusta encasillarme porque yo hago es música y así como puedo cantar reguetón mañana puedo interpretar R&B, boleros, bachatas o vallenatos es como lo que mi talento me deja hacer, me gusta salir con cosas nuevas”, dice Clooy al citar por ejemplo lo que han hecho Manuel Turizo, Ryan Castro y Bad Bunny que han impuesto bachatas y merengues, siendo reguetoneros.