El Festival Fotográfico de Medellín trae a más de 30 invitados: esta es su programación

Durante cinco días, la Biblioteca Pública Piloto (BPP) volverá a recibir a algunos de los fotógrafos más destacados de Latinoamérica. La tercera edición del Festival Fotográfico de Medellín inicia este martes y tendrá más de 30 invitados y alrededor de 40 actividades en su programación, que se extenderá hasta el sábado 22 de agosto.

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“La imagen después de las imágenes” será el tema central en esta ocasión. Las conversaciones, talleres y exposiciones que se llevarán a cabo en la biblioteca tocarán asuntos como la fotografía documental latinoamericana y también la relevancia de la impresión fotográfica como un mecanismo de preservación y conexión con este tipo de obras.

“Inspirado en la pregunta por aquello que hace que una imagen permanezca y siga adquiriendo nuevos significados, el festival propone una conversación abierta sobre la construcción de la memoria visual, los archivos como espacios vivos de interpretación y el lugar de la fotografía en el presente”, afirmó el director de la BPP, Esteban Giraldo González.

Este año, el evento contará con la participación de más de 20 invitados internacionales que cuentan con trayectorias destacadas en este gremio. Uno de ellos es el argentino Rodrigo Abd, fotógrafo de la agencia internacional Associated Press, quien ganó en 2013 y 2023 el Premio Pulitzer por su cubrimiento de la guerra en Siria y la invasión rusa a Ucrania.

También estará la colombiana Juanita Escobar, quien desde hace 17 años investiga el Llano del Casanare y la frontera del Orinoco en Colombia, ha publicado cinco libros y es exploradora de National Geographic desde 2023; y el finlandés Mikko Takkunen, editor de fotografía de The New York Times.