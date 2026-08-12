Picolino, el escritor que tiene la única librería en Necoclí

En Necoclí casi todo el mundo llama Picolino a Gilberto Mazo Álvarez, el único librero de ese municipio del Urabá antioqueño. Nacido en Turbo, Picolino tiene en la calle principal del pueblo una librería con casi tres mil libros, según su cálculo. Su colección incluye libros nuevos y usados de diferentes géneros y autores. Además de los autores infaltables –Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges- y de los más vendidos -todo el club de la superación personal–, reserva un espacio para las obras de los autores del Urabá. Ahí hay libros de Juan Mares, de Mateo Santero, de Albeiro Flórez. Los de Mario Escobar Velásquez están en otro estante.

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Para Picolino, la novela que mejor retrata la vida en el Urabá es Un hombre llamado Todero, de Escobar Velásquez.

Los libros llegan a su librería por diferentes vías. Algunos son donados por personas que ya los leyeron o que no tienen espacio para conservarlos. Otros son adquiridos mediante intercambios y canjes. Picolino también viaja a Medellín para buscar títulos y ha asistido a la Feria del Libro de Bogotá con el propósito de identificar qué libros tienen mayor demanda.

Sin embargo, los desplazamientos hasta Medellín representan un costo que limita la frecuencia de estos viajes. El librero calcula que una ida a la capital antioqueña puede representar alrededor de 340.000 pesos en gastos. Por eso, tiene contactos en la ciudad que le consiguen los títulos que sus clientes piden. También compra saldos a otro librero que adquiere en Medellín y posteriormente los lleva hasta Necoclí.