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Picolino, el escritor que tiene la única librería en Necoclí

La librería está ubicada en la calle principal de este municipio costero de Antioquia.

  • En su librería, Picolino tiene un espacio dedicado a los escritores del Urabá. También vende libros clásicos. FOTO cortesía.
    En su librería, Picolino tiene un espacio dedicado a los escritores del Urabá. También vende libros clásicos. FOTO cortesía.
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

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hace 6 horas
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En Necoclí casi todo el mundo llama Picolino a Gilberto Mazo Álvarez, el único librero de ese municipio del Urabá antioqueño. Nacido en Turbo, Picolino tiene en la calle principal del pueblo una librería con casi tres mil libros, según su cálculo. Su colección incluye libros nuevos y usados de diferentes géneros y autores. Además de los autores infaltables –Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges- y de los más vendidos -todo el club de la superación personal–, reserva un espacio para las obras de los autores del Urabá. Ahí hay libros de Juan Mares, de Mateo Santero, de Albeiro Flórez. Los de Mario Escobar Velásquez están en otro estante.

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Para Picolino, la novela que mejor retrata la vida en el Urabá es Un hombre llamado Todero, de Escobar Velásquez.

Los libros llegan a su librería por diferentes vías. Algunos son donados por personas que ya los leyeron o que no tienen espacio para conservarlos. Otros son adquiridos mediante intercambios y canjes. Picolino también viaja a Medellín para buscar títulos y ha asistido a la Feria del Libro de Bogotá con el propósito de identificar qué libros tienen mayor demanda.

Sin embargo, los desplazamientos hasta Medellín representan un costo que limita la frecuencia de estos viajes. El librero calcula que una ida a la capital antioqueña puede representar alrededor de 340.000 pesos en gastos. Por eso, tiene contactos en la ciudad que le consiguen los títulos que sus clientes piden. También compra saldos a otro librero que adquiere en Medellín y posteriormente los lleva hasta Necoclí.

La demanda de los lectores cambia según los tiempos. Entre los libros más buscados están los de superación personal, psicología e historia. Picolino identifica un aumento en la búsqueda de títulos que se vuelven populares entre los jóvenes a través de plataformas digitales y recomendaciones en internet.

Entre los lectores hay clientes habituales. El librero calcula que tiene tres o cuatro compradores de la región que regresan cada mes para adquirir nuevos ejemplares. Pero El Rincón del Libro –es el nombre de su negocio– no se limita a la comercialización de textos. Allí llegan los habitantes de Necoclí para tertuliar con Picolino, para hablar de literatura y la vida social.

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Picolino forma parte de esa producción literaria. Tiene una novela inédita, titulada El curandero, basada en una historia que le contó un hombre de la Mojana sucreña. El relato aborda a un personaje inmerso en la magia y el adiestramiento de las serpientes. A esta obra se suma Pedro Muelón Cangrejo, un libro infantil. La historia es protagonizada por un cangrejo azul y les enseña a los niños la importancia de evitar la explotación de estas especies. Todo esto lo cuenta Picolino en su librería.

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Preguntas y respuestas

¿Quién es Picolino, el librero de Necoclí?
Picolino es el nombre con el que se conoce a Gilberto Mazo Álvarez, un librero nacido en Turbo que tiene una librería en la calle principal de Necoclí.
¿Qué libros de autores del Urabá se consiguen en la librería de Picolino?
Entre los autores de la región que tienen espacio en la librería están Juan Mares, Mateo Santero, Albeiro Flórez y Mario Escobar Velásquez. Picolino considera que Un hombre llamado Todero, de Escobar Velásquez, es la novela que mejor retrata la vida en el Urabá.
¿Picolino también escribe libros?
Sí. Picolino tiene una novela inédita titulada El curandero, basada en una historia que le contó un hombre de la Mojana sucreña. También escribió Pedro Muelón Cangrejo, un libro infantil protagonizado por un cangrejo azul que aborda la importancia de evitar la explotación de estas especies.
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