Def Leppard inició su carrera a finales de los años setenta y vivió su momento de mayor fama durante los ochenta, cuando los diversos sonidos del rock estaban en auge y dominaba las listas en la radio. Son de la misma generación de Bon Jovi, Van Halen, Scorpions, Metallica, Guns N’ Roses, Iron Maiden y Mötley Crüe, con quienes emprenderán una gira de estadios por los Estados Unidos, en junio.

La banda sigue vigente, “Fire It Up” es el tercer sencillo del esperado álbum Diamond Star Halos, que se lanzará el 27 de mayo. Ya están disponibles también “Kick” y “Take What You Want”, canciones muy fieles a su sonido, que es lo que mantiene enganchados a sus fanáticos.