Adolescencia, The Pitt, The Studio, Sinners y Frankenstein, lo mejor de la TV y el cine según los Critics Choice

Son los críticos, cerca de 500 votantes –en Estados Unidos y Canadá– los que eligen los ganadores en las categorías de cine y televisión de los Critics Choice Awards o también conocidos como los premios de la crítica.
La gala fue conducida por la comediante Chelsea Handler, quien regresó por cuarto año consecutivo como anfitriona de estos premios que este año tenían varias categorías nuevas como Mejor serie de variedades, Mejor diseño de dobles, Mejor casting y elenco y Mejor sonido.
En total se entregaron 23 categorías en cine y 21 en televisión. La gran ganadora de las películas y que se vislumbra como una gran triunfadora de la temporada de premios es la cinta Sinners, en español Pecadores, que estuvo en cartelera y ya se puede ver en plataformas, concretamente en HBO Max.
Esta película ganó cuatro Critics Choice, Mejor Actor/Actriz Joven para Miles Caton, Mejor guion original, Mejor banda sonora y una de las categorías nuevas: Mejor casting y elenco integrado por actores como Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld y Wunmi Mosaku.