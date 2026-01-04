Adolescencia, The Pitt, The Studio, Sinners y Frankenstein, lo mejor de la TV y el cine según los Critics Choice

Son los críticos, cerca de 500 votantes –en Estados Unidos y Canadá– los que eligen los ganadores en las categorías de cine y televisión de los Critics Choice Awards o también conocidos como los premios de la crítica. La gala fue conducida por la comediante Chelsea Handler, quien regresó por cuarto año consecutivo como anfitriona de estos premios que este año tenían varias categorías nuevas como Mejor serie de variedades, Mejor diseño de dobles, Mejor casting y elenco y Mejor sonido. En total se entregaron 23 categorías en cine y 21 en televisión. La gran ganadora de las películas y que se vislumbra como una gran triunfadora de la temporada de premios es la cinta Sinners, en español Pecadores, que estuvo en cartelera y ya se puede ver en plataformas, concretamente en HBO Max. Esta película ganó cuatro Critics Choice, Mejor Actor/Actriz Joven para Miles Caton, Mejor guion original, Mejor banda sonora y una de las categorías nuevas: Mejor casting y elenco integrado por actores como Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld y Wunmi Mosaku.

Tres premios obtuvo el filme de Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra, que actualmente también se puede ver en plataformas por HBO Max. Esta cinta se llevó tres premios: Mejor película, Mejor director y Mejor guion adaptado.

También tres galardones consiguió Frankenstein de Guillermo del Toro: Mejor actor de reparto para Jacob Elordi, Mejor diseño de vestuario y Mejor peinado y maquillaje. Frankenstein se puede ver actualmente en Netflix. Vale la pena destacar en las películas el premio para KPop Demon Hunters, la cinta que se puede ver en Netflix, que ganó como Mejor animado y Mejor canción, con el afamado éxito de 2025, Golden y los dos galardones de Train dreams, también de Netflix, que la pueden encontrar como Sueños de trenes que se coronó como la película con Mejor diseño de producción y Mejor fotografía que estuvo a cargo del brasileño Adolpho Veloso.

Adolescencia, The Pitt y The Studio, lo mejor de la televisión

Estas series de ven en Netflix, HBO Max y Apple TV. FOTOS Cortesía

En cuanto a series la gran ganadora de la noche fue Adolescencia, la miniserie de Netflix que tanto dio de que hablar el año pasado por su abordaje del bullying y el acompañamiento de padres y escuelas a los hijos y jóvenes de hoy. Además de ser la mejor miniserie ganó como Stephen Graham como Mejor actor de miniserie o película para televisión; Owen Cooper como Mejor actor de reparto y Erin Doherty como Mejor actriz de reparto.

En el apartado de comedias, The Studio, de Apple TV, consiguió tres premios: Mejor comedia, Mejor actor para Seth Rogen y Mejor actor de reparto para Ike Barinholtz. Y en la categoría de drama, The Pitt, de HBO Max, fue la gran ganadora también con tres galardones: Mejor serie de drama, Mejor actor para Noah Wyle y Mejor actriz de reparto para Katherine LaNasa. Cabe anotar que en las series tambien ganaron actores de Severance y Pluribus, también consideradas entre las grandes producciones del 2025.

Lista de ganadores en las categorías de cine y dónde las puede ver

Mejor Película - Una batalla tras otra (HBO Max)

Mejor Actor - Timothée Chalamet – Marty Supreme (proximamente en cines)

Mejor Actriz - Jessie Buckley – Hamnet (proximamente en cines)

Mejor Actor de Reparto - Jacob Elordi - Frankenstein (Netflix)

Mejor Actriz de Reparto - Amy Madison - La hora de la desaparición (HBO Max)

Mejor Actor/Actriz Joven - Miles Caton – Sinners (HBO Max)

Mejor Director - Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra (HBO Max)

Mejor Guion Original - Ryan Coogler – Sinners (Warner Bros.)

Mejor Guion Adaptado - Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra (Warner Bros.)

Mejor Película de Animación - Kpop Demon Hunters (Netflix)

Mejor Película de Habla No Inglesa - The Secret Agent (Brasil)

Mejor Fotografía - Adolpho Veloso – Train Dreams (Netflix)

Mejor Montaje - F1 (Apple TV)

Mejor Diseño de Vestuario - Frankenstein (Netflix)

Mejor Diseño de Producción - Train Dreams (Netflix)

Mejor Banda Sonora - Ludwig Göransson – Sinners (Warner Bros.)

Mejor Canción - “Golden” – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy – KPop Demon Hunters (Netflix)

Mejor Peluquería y Maquillaje - Frankenstein (Netflix)

Mejores Efectos Visuales - Avatar: Fuego y Cenizas (actualmente en cartelera)

Mejor Diseño de dobles (nuevo) - Misión imposible: sentencia final (Apple TV)

Mejor Reparto/Elenco (nuevo) - Sinners (HBO Max)

Mejor Sonido (nuevo) - F1 (Apple TV)

Los ganadores en las categorías de Televisión

Mejor Serie Dramática - The Pitt (HBO Max)

Mejor Actor en una Serie Dramática - Noah Wyle – The Pitt (HBO Max)

Mejor Actriz en una Serie Dramática - Rhea Seehorn - Pluribus (apple TV)

Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática - Tramell Tillman – Severance (Apple TV)

Mejor Actriz de Reparto en una Serie Dramática - Katherine LaNasa – The Pitt (HBO Max)

Mejor Serie de Comedia - The Studio (Apple TV)

Mejor Actor en una Serie de Comedia - Seth Rogen – The Studio (Apple TV)}

Mejor Actriz en una Serie de Comedia - Jean Smart – Hacks (HBO Max)

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia - Ike Barinholtz – The Studio (Apple TV)

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia - Janelle James – Abbott Elementary (Disney+)

Mejor Especial de Comedia - SNL50: The Anniversary Special (Universal+)

Mejor Miniserie - Adolescencia (Netflix)

Mejor Película para Televisión - Bridget Jones: loca por él (Disney+)

Mejor actor en una miniserie o película para televisión - Stephen Graham – Adolescence (Netflix)

Mejor actriz en una miniserie o película para televisión - Sarah Snook – All Her Fault (Su peor pesadilla) - (Prime Video)

Mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión - Owen Cooper – Adolescence (Netflix)

Mejor actriz de reparto en una miniserie o película para televisión - Erin Doherty – Adolescence (Netflix)

Mejor programa de entrevistas - Jimmy Kimmel Live!

Mejor serie de variedades (nueva) - Last Week Tonight with John Oliver (HBO Max)

Mejor serie de animación - South Park (Comedy Central)

Mejor serie de habla no inglesa - El juego del calamar (Netflix)

Sigue el calendario de la temporada de premios