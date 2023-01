Son nombres que seguro ha escuchado: Pinocho, de Guillermo del Toro ; Argentina, 1985 , de Santiago Mitre; The Fabelmans , la nueva de Steven Spielberg; Todo en todas partes al mismo tiempo , la película que se movió por el multiverso; Elvis, que recordó la vida del astro del rock y su representante, y Los espíritus de la isla, que no ha llegado a Colombia, pero todo el mundo habla de ella. Todas estas son películas que fueron protagonistas en la noche de este martes en la gala de los Premios Globo de Oro.

“Un aturdido Pádraic, ayudado por su hermana Siobhán y el problemático joven isleño Dominic se esfuerza por reparar la relación, negándose a aceptar un no por respuesta. Pero los repetidos esfuerzos de Pádraic no hacen más que reforzar la determinación de su antiguo amigo, y cuando Colm le da un ultimátum desesperado los acontecimientos se intensifican rápidamente, con consecuencias impactantes”, dice la reseña.

Él éxito de la serie se explica al ser una comedia dramática que satiriza a esos millonarios estadounidenses llenos de caprichos: “Cada día que pasa, surge una complejidad más oscura en estos viajeros perfectos, los alegres empleados del hotel y el propio lugar idílico”, explica la reseña.

Otras series ganadoras

House of the Dragon - HBO Max: Mejor serie dramática

Yellowstone - Paramount+: Mejor actor de drama para Kevin Costner (lleva 5 temporadas)

Euphoria - HBO Max: Mejor actriz de drama para Zendaya

The Bear - Star+: Mejor actor de comedia para Jeremy Allen White

The Dropout - Star+: mejor actriz de miniserie para Amanda Seyfried

Dahmer monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer - Netflix: premio para su protagonista Evan Peters como Mejor actor de serie de drama

Ozark - Netflix: premió a Julia Garner como Mejor actriz de reparto

Black Bird - Apple TV+: galardón para Paul Walter Hauser como Mejor actor de reparto de miniserie