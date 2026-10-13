Vuelve el Pizza Master de Tulio: conozca las fechas y precios de esta edición

Del lunes 19 al domingo 25 de octubre, pizzerías de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras ciudades del país servirán pizzas completas para compartir a $22.000 en una nueva edición del Pizza Master, el festival creado por Tulio Zuloaga, conocido en redes como Tulio Recomienda. La dinámica es sencilla. Cada pizzería prepara una receta especial para la semana, los comensales la prueban y luego la califican en la aplicación Tulio, donde los votos definen las ganadoras de cada ciudad. Le recomendamos leer: Mazamorra michelada, migaos y plátano maduro, así van las tendencias de la comida local

Esta edición llega después del Pollo Week, que Tulio Recomienda organizó en septiembre con Fenavi, la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, para apoyar a los restaurantes de las zonas más afectadas por el terremoto del 10 de agosto, como Cali y el Eje Cafetero.

Restaurantes de Antioquia y Medellín

En Medellín y Antioquia ya hay 28 pizzerías inscritas, entre ellas ganadoras de años anteriores como Pizzaiolo, Pane e Pomodoro, D’Lucca y Corrientes. Varias apuestan por ingredientes locales, como Bigzza, con una porchetta con achiote, panela y queso costeño, o Ricotta Sibarita, con un dulce de mucílago de cacao. En otras noticias: ¿Discos Fuentes trabó la carrera musical de Tulio Zuloaga? La disquera y el chef se reunieron en Medellín

La edición de 2025 vendió 368.400 pizzas en siete días y movió más de $9.000 millones, según su organizador. La lista completa de participantes está en la aplicación Tulio y en tuliorecomienda.com. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas sobre el Pizza Master 2026