Vuelve el Pizza Master de Tulio: conozca las fechas y precios de esta edición

Del lunes 19 al domingo 25 de octubre, pizzerías de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras ciudades del país servirán pizzas completas para compartir a $22.000 en una nueva edición del Pizza Master, el festival creado por Tulio Zuloaga, conocido en redes como Tulio Recomienda.
La dinámica es sencilla. Cada pizzería prepara una receta especial para la semana, los comensales la prueban y luego la califican en la aplicación Tulio, donde los votos definen las ganadoras de cada ciudad.
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