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Luis Díaz anotó en su partido número 50 en Champions League; vea aquí los goles del partidazo entre Viking y Bayern Múnich

Luis Fernando Díaz consiguió su segundo gol en la temporada 2026/27.

  • Luis Diaz sumó su primer gol en la Champions League 2026/27. FOTO: Instagram luisdiaz19_
    Luis Diaz sumó su primer gol en la Champions League 2026/27. FOTO: Instagram luisdiaz19_
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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Entre críticas y apuntado por los constantes fallos de cara al arco en los últimos partidos, Luis Díaz llegaba con el Bayern para enfrentar al Viking FK de Noruega por la segunda fecha de la Liga de Campeones 2026/27. El delantero guajiro de los bávaros tenía la obligación de hacerse presente en el marcador, ya sea con un gol o una asistencia, esto debido al poco aporte ofensivo que tuvo en el arranque de la temporada.

La pelota rodó en el Lyse Arena de Stavanger en Noruega y los locales se hicieron fuertes de entrada ante un confundido Bayern Múnich que venía de un empate ante el Augsburgo por la Bundesliga. Al minuto 2, Gianni Stensness marcó el primero para los nórdicos tras hacerse fuerte en el juego aéreo en un tiro de esquina. Con un cabezazo certero, este jugador australiano dejó al descubierto una de las debilidades del Bayern. Más tarde, al 38’, Peter Christiansen cerró una contra perfecta y puso el 2-0 con el que terminó el primer tiempo.

Para la segunda mitad, el Bayern cambió su actitud, se notó la mano del técnico Vincent Kompany en la charla del entretiempo. El delantero inglés, Harry Kane, emblema y goleador del equipo, empató el compromiso con un doblete al 54’ (penal) y 60’. Con el marcador igualado y confianza en la delantera del equipo, algo que no sucedió en los 45 minutos iniciales, el Bayern se volcó al ataque con volantes y laterales.

Justo en una de esas jugadas en las que el Bayern sobrepobló el área del Viking, apareció Luis Fernando Díaz Marulanda para empujar la pelota al fondo de la red al minuto 71. El guajiro llegó a su segunda anotación de la temporada con el Gigante de Baviera en su partido número 50 en la UEFA Champions League. Posterior al gol del colombiano, el árbitro búlgaro Georgi Kabakov expulsó a Michale Olise por doble amarilla.

Todo parecía indicar que el Bayern se llevaría el triunfo sin mucho problema, pues el equipo bávaro era superior en los papeles, y tras lograr remontar 2 goles en contra, lo normal sería que los de Vincent Kompany se llevaran el triunfo; no obstante, las noches de Champions son mágicas, distintas, ocurren milagros y cosas inesperadas.

Al minuto 90, Herman Johan Hauge volvió a desnudar la debilidad del Bayern Múnich: los tiros de esquina a favor. El futbolista noruego se hizo fuerte y cabeceó en el área rival para empatar el compromiso. Nada pudo hacer el guardametas Jonas Urbig y el Lyse Arena explotó de júbilo con semejante partido. El 3-3 final entre Viking y el poderoso Bayern Múnich es para muchos el mejor partido hasta el momento de la Liga de Campeones 2026/27.

Luis Díaz fue calificado con 6,9 según Sofascore, entregó el 74% de los pases correctamente y remató en 3 ocasiones (2 al arco). La gran figura del compromiso fue el número 10 del Viking, Zlatko Tripic, jugador croata de 33 años que recibió 8.2 de puntuación.

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¿Cómo fue el gol de Luis Díaz con el Bayern Múnich frente al Viking FK en la Champions League?
El gol de Luis Díaz llegó al minuto 71 del encuentro cuando el Bayern Múnich sobrepobló el área rival en busca de la ventaja; el delantero colombiano aprovechó para empujar la pelota al fondo de la red. Esta anotación significó su segundo tanto de la temporada con el equipo bávaro y coincidió con su partido número 50 en la UEFA Champions League.
¿Cómo quedó el partido entre el Viking FK y el Bayern Múnich y cuáles fueron los goleadores?
El encuentro terminó en un emocionante empate 3-3. Los goles del Viking FK fueron obra de Gianni Stensness (minuto 2), Peter Christiansen (minuto 38) y Herman Johan Hauge (minuto 90). Por parte del Bayern Múnich, Harry Kane marcó un doblete (minutos 54 de penal y 60) y Luis Díaz aportó el tanto restante al minuto 71.
¿Qué calificación recibió Luis Díaz según Sofascore y cuáles fueron sus estadísticas en el partido?
Luis Díaz fue calificado con un 6,9 por la plataforma Sofascore. Durante el compromiso, el extremo guajiro entregó el 74% de sus pases de forma correcta y realizó 3 remates, de los cuales 2 fueron con dirección al arco.
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