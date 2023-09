“ Lili Melgar , para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”, dice Shakira . En el videoclip, que fue dirigido por Jora Frantzis y grabado en Miami , se ve que mientras la barranquillera menciona estas palabras, hace un gesto tocándose el codo, algo que significa “tacaño” en varias regiones hispanohablantes.

Pero no toda la atención se centra aquí. En otro apartado de este pegajoso tema regional mexicano también salió a la luz algo que para muchos fue una sorpresa. En una de las estrofas, Shakira supuestamente se refirió a Joan Piqué, el padre de Gerard Piqué.

“Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”, dice dicha parte de la canción.