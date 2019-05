Nuevamente Jeff Koons es el artista vivo más cotizado

Es una escultura en acero inoxidable que simula un conejo inflable, una forma que ha distinguido por décadas al artista pop Jeff Koons. La pieza se vendió este miércoles por 91,1 millones de dólares, con lo que batió el récord mundial como el artista vivo mejor subastado (en Christie’s, Nueva York).

Con esto Rabbit destronó a la pintura Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), del pintor británico David Hockney, que había alcanzado los 90,3 millones de dólares a mediados de noviembre, también en Christie’s en Nueva York.

La escultura estrella de la venta de Christie’s fue adquirida por 80 millones de dólares, el mismo precio de martillo que el lienzo de Hockney, pero rompió el récord al agregar comisiones y gastos, con un precio final de 91,075 millones de dólares.

El conejo, que forma parte de una serie de tres esculpidos por Koons en 1986, fue comprado por una persona que estaba en la sala, algo inusual en adquisiciones de este valor.

Christie’s no quiso develar la identidad del comprador, pero indicó que coleccionistas del mundo entero optaron por la obra durante la venta.

El artista plástico de 64 años recuperó así el récord que ya había ostentado por cinco años, antes de ser batido brevemente por Hockney, con la venta en 2013 de su Balloon Dog (Orange) por 58,4 millones de dólares.

Rabbit es una de las obras más conocidas de este escultor que ha sacudido las convenciones del mundo del arte.

De 104 cm de altura, proviene de la colección de S.I. Newhouse (fallecido en 2017), exjefe del grupo periodístico Condé Nast, que incluye las revistas Vanity Fair, Vogue y The New Yorker.

El “anti David”

Para Alex Rotter, jefe de arte contempóraneo en Christie’s en Nueva York, Rabbit es “la pieza más importante de Jeff Koons”, según explicó a la AFP en la presentación de las ventas.

“Yo iría más lejos, es la escultura más importante de la segunda mitad del siglo XX”, aseguró. “Es el fin de la escultura, es el anti David, como yo le llamo”, dijo en referencia a la obra de Miguel Ángel.

Koons ha generado frecuentes controversias, especialmente con sus cuadros y esculturas en las que aparecía copulando con la exestrella del cine porno italiano la Cicciolina, con quien se casó en 1991 y de quien se divorció en 1994.

Sin embargo, ha encontrado su lugar en los museos. En 2014, el Museo Whitney de New York y el Centro Pompidou de París le dedicaron una amplia retrospectiva, que viajó de Estados Unidos a Francia.

Las grandes ventas de esta temporada seguirán este jueves con una velada dedicada al arte contemporáneo en la casa Sotheby’s.