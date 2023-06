“Este premio me da mucha felicidad y ganas de seguir luchando en esta sala de redacción de 111 años”, dijo el periodista al subir al escenario para recibir el galardón.

Alcaraz lleva varios años en este diario atento a las noticias que tienen que ver con la reivindicación de los derechos de la comunidad Lgbtiq+, desde dejar de lado los estereotipos trans hasta resaltar historias como la lucha de Dani para que Colombia incluyera el no binario en la cédula.

Un nuevo pódcast

Precisamente, con motivo del mes del orgullo creó el pódcast Clóse(t) up, que se puede escuchar en todas las plataformas de audio y en la página de EL COLOMBIANO. Un espacio para conocer historias íntimas de las poblaciones Lgbtiq+ que hablan abiertamente de sus luchas, su cotidianidad, sus conquistas y sus anhelos.

“Aquí no hay clóset, nadie se esconde de su propia historia (...) Esto no son entrevistas, aquí conversamos desde el amor y el respeto. Close(t) up nos acerca a la diversidad y a la lucha por la aceptación donde personas de distintas orientaciones sexuales e identidades de género comparten sus historias sin filtros ni barreras. Este es un espacio de libertad e inclusión, donde conocemos el universo de todos, todas y todes”, dice la introducción de este producto de EL COLOMBIANO.

“Quiero agradecer a toda la gente que ha depositado en mí su confianza y su sinceridad. También este premio me anima a resistir como quienes me cuentan sus vidas. Quiero agradecer a la gente que me ha ayudado en el periódico y se demuestra que todas las voces son importantes, se pueden contar historias desde el amor, el respeto y el aprendizaje porque yo también empecé a aprender para hacer todo esto”, concluyó Alcaraz.

Otros ganadores

Organización y participación: Pluma colectivo.

Procesos regionales colectivos: Corporación Oriente Diverso

Nuevos liderazgos: Nico Ceballos

Función pública: Óscar Marín

Medio de comunicación incluyente: Mutables Pódcast

Procesos artísticos y culturales: Ball Room Medellín

Arte del transformista: María Camila Altamirano.

Arte Drag: House of Candela.