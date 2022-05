Se anunciaron las nuevas introducciones al Salón de la Fama del Rock & Roll, se trata de una lista de 17 personalidades, entre las que se encuentran el icono del country Dolly Parton, el rappero Eminem, los cantantes Harry Belafonte, Carly Simon, Pat Benatar y Lionel Richie, y las bandas Duran Duran, Eurythmics y Judas Priest. Estos últimos recibirán el premio a la excelencia, junto con los productores Jimmy Jam y Terry Lewis, que trabajaron con Janet Jackson en las décadas de los 80 y 90.

Parton, al conocerse su nominación para entrar al Salón en febrero, había declinado el honor, a pesar de sentirse halagada, porque no se creía ser digna del reconocimiento, pero cambió de opinión al entender que el museo, ubicado en Cleveland, Estados Unidos, se ha abierto a la diversidad de la música y desde años pasados ha incorporado a su exhibición representantes de otros géneros. Grandmaster Flash and the Furious Five fueron el primer grupo de rap que ingresó, en 2007, a ellos les siguieron Run-DMC, Tupac Shakur y Jay-Z; y en las solistas femeninas, más cercanas al pop, Tina Turner, Carole King, Janet Jackson y Nina Simone.

El museo defendió la nominación por su carrera como compositora, su voz, su estilo y el trabajo humanitario que ha realizado a lo largo de su vida, entre lo más reciente se cuenta la donación de un millón de dólares al desarrollo de la vacuna de la farmacéutica Moderna, por lo que fue la primera en recibir una dosis. Además, entraría a acompañar a otras estrellas del género como Johnny Cash, Jimmie Rodgers y Chet Atkins.

Entre los requisitos para ingresar a la colección del Museo están haber sacado hace más de 25 años su primer trabajo comercial y recibir el mínimo de votos de un cuerpo colegiado que incluye más de 1.000 artistas, músicos, historiadores y veteranos de la industria.