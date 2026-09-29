Este es el pasaporte cultural que puede llenar visitando 33 museos de Medellín

Coleccionistas de Museos es una estrategia de la Alcaldía de Medellín que incentiva la visita a estos diferentes espacios culturales de la ciudad. Esta iniciativa, lanzada por primera vez en mayo de 2026, tendrá una segunda edición para descubrir los tesoros de las colecciones artísticas de la capital antioqueña. Lo que hace diferente a este recorrido, que fácilmente podría hacerlo cualquiera por cuenta propia, es que tiene el propósito de llenar un pasaporte cultural con sellos que son colocados en cada uno de los museos que hacen parte de este pequeño cuaderno. Lea: 120 cantantes de tres países ofrecerán un concierto en El Águila Descalza “Una de las experiencias más bonitas es recorrer los museos de nuestra ciudad, pasando por el arte moderno, el clásico, las obras de distintos pintores y escultores que narran la historia”, aseguró Verónica Suárez Restrepo, secretaria de Cultura Ciudadana, quien también detalló que en la primera edición fueron entregados 1.700 pasaportes. La meta de esta segunda convocatoria es entregar 3.000, todos de manera gratuita, para que así niños, jóvenes y adultos puedan disfrutar de esta experiencia que permite conocer la ciudad desde sus escenarios artísticos y culturales.

¿Cómo se debe llenar el pasaporte de Coleccionistas de Museos?

La primera edición estuvo activa entre mayo y septiembre de 2026. En ella participaron 30 museos organizados en cinco categorías: arte, memoria, historia, ciencia y naturaleza. Los ciudadanos debían recorrer al menos 17 de ellos, descubrir los tesoros escondidos en cada espacio y sellar su visita. Para poder recibir la estampilla que certificara que la persona había recorrido el lugar, el pasaporte contiene pistas en forma de preguntas relacionadas con lo que el usuario se encontrara en el museo. Por ejemplo, en el Museo Teatro Prado, ubicado en el centro, el interrogante era: “Esta casa fue locación de una película colombiana de 1925. ¿Cómo se llama?”. O el Museo del Transporte de Antioquia, que está en el Museo El Castillo, decía: “¿Cuál es el automóvil más antiguo que se conserva en Colombia y que está en este museo”. Todas estas respuestas pueden hallarse en las colecciones de los museos.

Esta misma metodología tendrá el pasaporte de la segunda edición de Coleccionistas de Museos. Lo que cambiarán son las categorías, que también serán cinco, pero que estarán organizadas según las zonas de la ciudad: norte, centro, sur, occidente y Santa Elena. El propósito de este cambio es que sea más fácil hacer las visitas y que otros descubran museos en lugares de la ciudad en los que pensaban que no había ninguno. Además, el reto es visitar los 33 museos participantes y asistir a diez actividades especiales. Por otra parte, anteriormente, los 50 participantes que completaron el reto recibieron un kit cultural con premios aportados por los museos. En esta ocasión también ocurrirá lo mismo. La diferencia es que ahora esta iniciativa estará vinculada con la Temporada Cultural Medellín, El amor de mis amores.

El pasaporte puede reclamarse en cualquiera de los museos participantes entre los que se encuentran el Museo de Antioquia, el Museo de Arte Moderno de Medellín, el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, la Casa Museo Pedro Nel Gómez, el Museo Casa de la Memoria, entre otros. Adicional a eso, con el cuadernillo ofrece otros beneficios como tarifas preferenciales o entradas 2X1, según cada museo. Los horarios, las actividades y las condiciones de ingreso están disponibles en el sitio web oficial de la Alcaldía de Medellín y en las redes sociales de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Siga leyendo: ¿Por qué los jóvenes colombianos están interesados en las novelas de Tomás González? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas