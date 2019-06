Celine Dion se despidió, después de 16 años, de Las Vegas

Luego de 16 años continuos y 1,141 conciertos en Las Vegas, Nevada, en el Caesar’s Colosseum, Celine Dion cerró una de las etapas más productivas de su carrera.

En el último show, el sábado pasado, aprovechó para estrenar la canción Flying on My Own, que estará incluida en su próximo álbum Courage, que se planea que se lance en el mes de noviembre.

Según datos del portal us.as.com, los espectáculos de Celine, de 51 años de edad, lo vieron más de 4.5 millones de fans con un promedio de 700 millones de dólares en boletos vendidos.

Durante los últimos 16 años, la artista estuvo radicada en Las Vegas, ahora iniciará una extensa gira de presentaciones que la llevará por Estados Unidos y Canadá.