Ya está a la venta la banda sonora de la película Encanto

Desde este lunes 22 de noviembre está disponible la banda sonora original de la película Encanto, de Disney, con las canciones del compositor Lin-Manuel Miranda, múltiple ganador de premios como Tony y Grammy

Este trabajo discográfico incluye la canción Colombia, Mi Encanto en la voz de Carlos Vives.

Aparece también el tema Dos Oruguitas, tanto en inglés como en español, interpretado por el paisa Sebastián Yatra.

Sobre el trabajo musical en esta producción, que se estrena este jueves 25 de noviembre, el productor Lin-Manuel Miranda explicó que el acordeón es el instrumento central de la música de Encanto.

“Me encantó sumergirme en artistas que no conocía y bucear más profundamente en quienes siempre me gustaron y con los que me crié, como Carlos Vives, con quien tuvimos la suerte de trabajar en esta película. Todo el proceso hizo que me enamorara de la música y la cultura colombiana y disfruté mucho poder jugar en ese espacio”.