La clave para Beatriz es organizarse bien. “Y no se necesita ser muy formal en el tema, yo primero envío un mensaje por WhatsApp explicando que la novena en nuestra casa será tal día y a tal hora. Y cuando la gente empieza a confirmar y a pesar de que yo soy muy digital, amo escribir en un cuaderno y hago la lista de las personas invitadas, voy tachando las que van confirmando y ahí empiezo a organizar lo que voy a ofrecer, me funciona muy bien verlo sobre el papel”.

Usted puede ser, o el anfitrión o el invitado, en ambos casos debe prepararse bien. Por ejemplo, Jenny, la santandereana, ya tiene claro que la fecha en que se hará la novena en su casa para familiares y amigos colombianos será el 18 de diciembre y desde ya prepara, no solo la comida, sino también los implementos que no pueden falta como la música y los accesorios.

Esta novena además se reza en Ecuador y Venezuela, pero Gálvez precisa que la mayor fuerza y tradición se da aquí en Colombia. Quintero cuenta que a las novenas en su casa ha invitado a amigos latinos, de países como México, por ejemplo, y desconocían esa tradición. “Y a los franceses que he invitado a mis novenas les parece bonito, pero no entienden el hecho de rezar nueve días antes, porque además aquí en Francia la gente no es católica y los católicos que hay no hacen esa novena”.

Lo más importante es que haga un listado de cuánta gente va a ir a su casa. Hay elementos básicos como hielo, las bebidas y tres fundamentales: la natilla, los buñuelos y las hojuelas. Gallo Tisnés recomienda que no se complique mucho con la comida. Además de esos tres platos tradicionales navideños ella ofrece algo de comer pequeño, “por ejemplo mini albóndigas con una buena salsa y pan francés, guacamole con nachos y algo dulce, pueden ser unos brownies o unas galletas de Navidad. Como las novenas son generalmente en la noche, la gente sale del trabajo y come algo ligero en sus casas antes de ir, por eso, en mi caso, ponemos algo pequeño para comer, no es una comida formal”. Eso sí, ella adorna la mesa “con lo que haya escogido para comer y además le pongo velas y objetos alusivos a la Navidad”.

Si es invitado

Beatriz no llega a una invitación de novena con las manos vacías: “A mí me gusta preguntarle a quien me invita si les puedo ayudar en algo y eso sí, hay que estar verdaderamente dispuesto a hacerlo. Si me dicen que no, de cualquier manera siempre me gusta regalar plantas, en cualquier época del año y más en Navidad, cualquier planta que adorne la casa bien sea grande o chiquita es un buen detalle”. Hay otros casos en que la gente lleva sus bebidas o pide que cada uno lleve algo de comer, “es perfectamente correcto decir a los que están invitados que cada uno trae lo de tomar. Como también es válido decir que entre todos llevan la comida. En otros países en estas épocas de reunión cada persona llega con un plato: ensalada, postre, molde de papa, etcétera, y se hace una cena comunitaria entre amigos, pero eso sí, muy importante pactarlo desde antes, imagina que todos lleven ensalada”.

