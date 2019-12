La montaña de colores que ya tiene Medellín

Ugo Rondinone

artista plástico

Por Ronal Castañeda

¿En qué medida la naturaleza lo inspira en sus proyectos? ¿Generalmente de dónde vienen las ideas?

“Hago dos grupos de trabajos. Uno, en el que miro a mi interior, como si fuera una introspección; y el otro mira hacia afuera, en la naturaleza, algo que se convierte en inspiración.

De ahí que una parte de mi obra es meditativa y utilizo dispositivos que ayudan al espectador a mirarse, a través de ventanas, puertas y espejos. Para el externo, el mirar hacia afuera, recreo montañas, piedras o arcoíris. Siempre mi producción es dual, porque para mí es importante tener un balance, como el blanco y el negro, lo positivo y lo negativo. No excluyo nada”.

A qué grupo pertenece su escultura de Medellín...

“Los colores muestran que hay montañas, figuras de piedra, alusiones a árboles, estrellas, nubes...”

¿Se ha inspirado en tótems o algún dispositivo espiritual?

“La espiritualidad hace parte de mi producción. Creo en el arte mágico como algo que puede cambiar tu percepción, de alguna manera. Mi trabajo no crea ni comenta las actividades diarias. No soy un periodista, sino más bien un escritor de diarios, grabo el universo vivo... la noche, el día o esta hora, este tipo de manga, de nieve, este silencio, este sonido en el pasto. Ese sentido es espiritual y, de algún modo, tiene un valor para mañana, diferente a la noticia que importa solo durante ese día”.

¿Cómo terminó haciendo esculturas de land art (arte terrestre) monumental?

“Sucede que en el land art histórico el material es la tierra, que se mimetiza y no se deja ver, como sucede con una roca de una montaña. Lo que hice fue que usé el land art con los ingredientes del pop art que, como su palabra lo indica, hace un pop-up (emerger, aparecer) en el paisaje. Esa es la diferencia entre el land art clásico y lo que hago desde hace seis años”.

¿Cómo elige el lugar donde ubicará la pieza?

“En el caso de las esculturas públicas, el 80 % los clientes viene con una idea de lo que quieren y dónde ponerlas. En el caso de Medellín, los organizadores tenían muy claro lo que querían, todo fue determinado para poner esa “montaña” en ese lugar. Lo que hago es intervenir la estructura y en la forma que quiero que se vea, elegir el tipo de piedras y los colores. Todo puede pasar. Hace tres semanas noté que uno de los colores no estaba funcionando bien, por lo que tuvimos qué corregirlo. Era diferente como lo veía en la maqueta a como era en el sitio”.

Uno tendería a pensar que es el artista quien decide qué y dónde irá...

“Lo que sucede es que normalmente son las compañías quienes piden esculturas públicas, diferente a las convocatorias estatales en las que el artista propone y se elige a la mejor. En este caso se hizo con dinero privado”.

¿Qué significan esos colores en las piedras?

“Cada una de las cinco piedras tiene uno distinto. Debo ser claro que no quiero usarlos políticamente, ni como una bandera o como una organización. No usé el amarillo, azul o rojo de la bandera de su país. Usé rojo, azul, verde y, entre ellos, el blanco y el negro, solo como un balance, porque en los rangos de color también son información. Esos dos tonos me ayudaron a neutralizar las interpretaciones”.

¿Los colores no representan a Medellín?

“Mi única inspiración son las montañas que vi cuando caminé en la ciudad la primera vez que vine. La escultura pública es importante si es para la gente por lo que no tiene significado político, sino que busca integrar cada grupo”.

¿Y cómo es el proceso con las rocas?

“Provienen de una cantera de Nevada, en la costa oeste de Estados Unidos. Elijo una gran pared que es cortada, elijo los pedazos y los voy a pilando como una montaña hasta que decido la correcta. El proceso siguiente es elegir los colores”.

¿Cuánto pesa esta escultura?

“Una sola piedra pesa 3,5 toneladas”.

¿Qué significa el arcoíris?

“De una forma, es un signo universal. Da todo el espectro de colores, lo que lo hace un signo democrático”.

Hace instalaciones, esculturas, dibujos monumentales. ¿Tiene alguna preferencia?

“El medio es solo la herramienta. Cualquier materia la elijo de manera que sirva al propósito” .