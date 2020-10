Es como volver a abrir un álbum de fotos. Fijarse bien en una imagen que ya ha sumado años y darse cuenta de que hay unos que ya no están y paisajes que no lo son más. Que ese que era uno ya no se parece tanto. Así sucedió con muchos de los poemas que Camilo Suárez fue guardando durante un poco más de dos décadas y que se transformaron en su primer poemario: Ladran Perros.

“No solo es un ejercicio vocativo, sino una exploración del lenguaje sobre unos acontecimientos que ya se encuentran inevitablemente...