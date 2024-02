La euforia después del Grammy

“Cuando era una niña, yo trataba de aprender toda esa música en inglés”, dijo la artista colombiana a los medios luego de recibir su gramófono por su sexto álbum “MAÑANA SERÁ BONITO”.

“Ahora tenemos toda esta gente alrededor del mundo tratando de aprender nuestra música en español”.

Lea aquí: Juanes y Karol G, a hacer historia en los Grammy

Consultada al respecto, la cantante, que acaba de debutar como actriz en la miniserie “Griselda” de Netflix, dijo que la falta de nominaciones no mide el triunfo de los latinos.

“Los latinos están haciendo un gran trabajo y sería genial ver nuestros nombres en las principales categorías”, dijo la artista de 32 años.

“[Pero los premios] no dicen realmente si eres exitoso o no. Si pasa es algo genial y me encantará. Si no, vamos a recibir nuestros reconocimientos de otra manera”.

Con información de AFP*