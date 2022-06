“Trabajaba en El COLOMBIANO cuando en 2018 me fui a hacer una maestría en escritura creativa en la Universidad de Nueva York y hasta ese momento solo había escrito periodismo, algunos cuentos pero como ejercicios. Siempre había tenido la inquietud por la libertad que da la ficción en comparación con la no ficción. El periodismo tiene el compromiso con el lector de que lo contado debe ser real, debe estar verificado con varias fuentes. En la maestría los enfoques son la prosa y la poesía. Allá empecé a hacer ejercicios más en serio: primero cuentos y los inicios de esta novela. La libertad fue lo que me llamó la atención de la ficción, la posibilidad de tener todas las alternativas”.

La novela ofrece una mirada cruda sobre la familia. ¿Qué encuentra ahí que le resulte atrayente?

“La familia está presente en toda la historia de la literatura porque es el núcleo de los seres humanos. La familia sigue siendo un pilar fundamental de la manera en que nos organizamos los seres humanos. Es algo fundamental en el crecimiento: tiene todo qué ver con quiénes somos, con qué decidimos no ser, con nuestros recuerdos de infancia y la manera en cómo nos comportamos. Es uno de los temas literarios más escritos. Hablar de una familia es hablar de todas las familias. Uno de los primeros lectores del libro me dijo que la novela le recordaba mucho Encanto porque en Las vanidades del mundo está el tío del que no se habla, el secreto. Me interesó como me interesan muchos otros temas que aún no he tenido tiempo de escribir”.

La novela fue finalista del Premio Clarín...

“Sí, eso fue el año pasado. Un amigo —que había leído la novela— me aconsejó mandarla al premio. La envié el día que cerraron las convocatorias, con pocas esperanzas porque sabía que se presentaba muchísima gente. En efecto, fueron casi mil manuscritos. Y entre esos mil manuscritos, mi novela quedó seleccionada entre los siete finalistas. Eso fue para mí un logro”.