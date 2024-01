Las memorias póstumas de Lisa Marie Presley, la única hija de la leyenda del rock'n'roll Elvis Presley, saldrán a la venta en octubre, anunciaron este jueves su hija y la editorial Random House.

“Me siento honrada de contribuir al lanzamiento del libro de mi madre”, fallecida en enero de 2023 a los 54 años, anunció en Instagram su hija, la actriz estadounidense Riley Keough, conocida por sus papeles en la película Mad Max: Furia en el camino y la serie Daisy Jones and the Six.

La publicación lleva al enlace del sitio web “lisamariebook.com”, en el que se afirma que el libro saldrá a la venta el 15 de octubre de 2024.

“Antes de su muerte en 2023, (Lisa Marie Presley) había estado trabajando durante años en unas memorias crudas, fascinantes y únicas, grabando incontables horas de una vulnerabilidad impresionante, que finalmente fueron plasmadas en papel por su hija”, promete el sitio.