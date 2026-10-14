Los libros de Sally Rooney no se venderán en Reino Unido por su apoyo al grupo Palestina Action, considerado “organización terrorista”

Los libros de la irlandesa Sally Rooney, conocida sobre todo por su obra Gente normal, ya no pueden venderse legalmente en el Reino Unido debido a su apoyo al grupo Palestina Action, prohibido en ese país, anunciaron este miércoles la autora y su editorial, Faber.

“La legislación británica actual ha creado una situación en la que Faber no puede transferir a Sally Rooney los ingresos generados por su obra en el Reino Unido. Por consiguiente, y de pleno acuerdo con ella, hemos decidido dejar de distribuir sus libros en este país, independientemente del formato”, anunció la editorial en un comunicado publicado en su página web.

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En julio de 2025, el grupo británico Palestina Action fue prohibido y añadido a la lista de organizaciones terroristas en el Reino Unido, tras unos actos de vandalismo en una base de la fuerza aérea. Desde entonces, más de 3.700 personas fueron arrestadas por expresar su apoyo a la organización durante las manifestaciones.

“Al mes siguiente [de la prohibición de Acción Palestina], publiqué un artículo de opinión en el que expresaba mi intención de seguir apoyando a esa organización. Por consiguiente, el cumplimiento de los contratos de publicación de mis obras en el Reino Unido podría constituir ahora un delito penal grave”, explicó Sally Rooney este miércoles en una declaración transmitida a la AFP por su agente.

“Tras un proceso de consultas y reflexión, y con mi pleno consentimiento, mi editorial, Faber, ha decidido, por tanto, que ya no puede distribuir mis libros en el Reino Unido”, añadió la escritora.