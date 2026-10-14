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Los libros de Sally Rooney no se venderán en Reino Unido por su apoyo al grupo Palestina Action, considerado “organización terrorista”

Sally Rooney, que publicó su superventas Gente normal en 2018, anunció en agosto de 2025 que donaba parte de sus derechos, incluidos los de las adaptaciones televisivas de sus novelas, a Palestina Action.

  • Sally Rooney es una escritora superventas en varios idiomas. Su novela más famosa se titula Gente normal. Foto: Getty.
    Sally Rooney es una escritora superventas en varios idiomas. Su novela más famosa se titula Gente normal. Foto: Getty.
Agencia AFP
hace 2 horas
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Los libros de la irlandesa Sally Rooney, conocida sobre todo por su obra Gente normal, ya no pueden venderse legalmente en el Reino Unido debido a su apoyo al grupo Palestina Action, prohibido en ese país, anunciaron este miércoles la autora y su editorial, Faber.

“La legislación británica actual ha creado una situación en la que Faber no puede transferir a Sally Rooney los ingresos generados por su obra en el Reino Unido. Por consiguiente, y de pleno acuerdo con ella, hemos decidido dejar de distribuir sus libros en este país, independientemente del formato”, anunció la editorial en un comunicado publicado en su página web.

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En julio de 2025, el grupo británico Palestina Action fue prohibido y añadido a la lista de organizaciones terroristas en el Reino Unido, tras unos actos de vandalismo en una base de la fuerza aérea. Desde entonces, más de 3.700 personas fueron arrestadas por expresar su apoyo a la organización durante las manifestaciones.

“Al mes siguiente [de la prohibición de Acción Palestina], publiqué un artículo de opinión en el que expresaba mi intención de seguir apoyando a esa organización. Por consiguiente, el cumplimiento de los contratos de publicación de mis obras en el Reino Unido podría constituir ahora un delito penal grave”, explicó Sally Rooney este miércoles en una declaración transmitida a la AFP por su agente.

“Tras un proceso de consultas y reflexión, y con mi pleno consentimiento, mi editorial, Faber, ha decidido, por tanto, que ya no puede distribuir mis libros en el Reino Unido”, añadió la escritora.

La cofundadora de Acción Palestina, Huda Ammori, ha emprendido una batalla judicial contra el gobierno británico para que se anule la prohibición. Una vista está prevista a principios de noviembre ante el Tribunal Supremo del Reino Unido.

“Tengo la intención de usar estos ingresos provenientes de mi trabajo, y mi notoriedad de manera más amplia, para apoyar a Palestina Action”, declaró la novelista de 35 años, conocida por su compromiso con los derechos de los palestinos, en un artículo publicado en The Irish Times.

La autora irlandesa recibe ingresos de la BBC, que coprodujo y transmitió las adaptaciones televisivas de Gente normal (2020), un éxito mundial, y Conversaciones entre amigos (2022).

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Rooney, quien ha vendido millones de ejemplares en el mundo, se negó en 2021 a que su tercer libro, ¿Dónde estás, mundo bello?, fuera traducido al hebreo por una editorial israelí por considerarla demasiado cercana al poder, lo que provocó reacciones fuertes en la comunidad judía.

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Preguntas frecuentes

¿Por qué Sally Rooney dejará de vender sus libros en el Reino Unido?
Los libros de Sally Rooney dejarán de distribuirse en el Reino Unido porque la editorial Faber considera que la legislación británica le impide transferirle a la autora los ingresos generados por sus obras debido a su apoyo a Palestina Action, organización prohibida en ese país.
¿Qué libros de Sally Rooney dejarán de distribuirse en el Reino Unido?
La decisión afecta a todos los libros de la escritora irlandesa, independientemente del formato. Entre sus obras más conocidas están Gente normal, Conversaciones entre amigos y ¿Dónde estás, mundo bello?.
¿Qué es Palestina Action y por qué fue prohibida en el Reino Unido?
Palestina Action es un grupo británico de activismo propalestino que fue prohibido en julio de 2025 e incluido en la lista de organizaciones terroristas del Reino Unido, después de actos de vandalismo en una base de la fuerza aérea.
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