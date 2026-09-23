Cirirí: así fue como el archivo de Fabiola Lalinde dio origen a un libro-objeto

4.428 días pasaron desde que Luis Fernando Lalinde salió de su casa en Medellín hasta que su madre, Fabiola Lalinde, recibiera en cajas lo que había quedado de él. Esa búsqueda por la verdad, que finalmente le permitió recibir los restos de su hijo en 1996, está ahora condensada en un cuerpo encogido en medio de un fondo rojo y trazos negros.
La historia inicia en uno de los pies, cuando el joven de 26 años cruzó por última vez la puerta de la casa familiar el 2 de octubre de 1984; sube por las piernas, donde está Fabiola yendo de un lado a otro para encontrar alguna pista; en el torso, la tortura y el asesinato que vivió Luis en manos del Batallón Ayacucho, y en la cabeza, la estrategia que puso en marcha su madre para hallarlo.
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Ese mapa humano es una de las 18 obras gráficas que hacen parte de Cirirí, el libro-objeto creado con base en el archivo documental de Fabiola Lalinde.
Esta pieza, creada por el investigador de cómic y literatura Mario Cárdenas y el ilustrador Tobías Arboleda, y publicada por la Editorial de la Universidad Nacional —que es donde se encuentra el fondo, en la sede Medellín—, es un acercamiento a los “intereses, obsesiones, rutinas y detalles de la familia Lalinde”, como se explica en el reverso del libro.
El título es también el nombre de esa ave pequeñita, pero territorial, que sin miedo alguno se enfrenta con su canto a esas aves más grandes que le roban sus polluelos.
Con ese nombre también bautizó Fabiola la operación de resistencia que la llevó, entre algunas cosas, a que el Estado colombiano fuese condenado por primera vez internacionalmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por desaparición forzada, a inspirar e impulsar que madres buscadoras no cesaran de buscar respuestas sobre sus hijos, y a crear un archivo de 100 cajas que documentó la impunidad y la violencia, pero también la resiliencia y las estrategias que usó para hallar y posteriormente identificar los restos de Luis Fernando.