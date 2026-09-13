Ella es Keum Suk Gendry-Kim, la novelista gráfica que narró la vida de una esclava sexual del ejército japonés

Durante tres años, Lee Ok-Sun fue violada una y otra vez por cientos de hombres. Tenía apenas 16 años cuando, en 1942, fue raptada y encerrada en una casa de paredes de barro donde, junto a decenas de niñas y jóvenes, fue obligada a complacer a todo aquel que se creyera con derecho a poseerlas.
A las otras miles de mujeres que vivieron lo mismo que Lee —algunos historiadores dicen que pudieron haber sido hasta 400.000— se les conoció como “mujeres de consuelo”. Fueron obligadas a permanecer en las llamadas “estaciones de consuelo”, campos de explotación sexual para las tropas japonesas que funcionaron durante la ocupación de Corea por parte del ejército japonés en la Segunda Guerra Mundial.
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Esa es la historia que, con dibujos y viñetas, narra Hierba, la novela gráfica de la autora coreana Keum Suk Gendry-Kim. La obra, publicada por primera vez en 2017 en coreano, ha sido traducida a 14 idiomas, entre ellos el español, al que llegó en 2022 de la mano de Reservoir Books, sello de Penguin Random House.
Desde entonces, el cómic, que muestra los vejámenes a los que fueron sometidas las mujeres coreanas —para Hierba, la autora hizo una amplia investigación sobre este episodio y entrevistó en numerosas ocasiones a la protagonista—, le ha dado la vuelta al mundo y ha recibido reconocimientos como el de The New York Times y The Guardian, que lo consideraron el mejor cómic del año.
Gendry-Kim, quien se caracteriza por contar en sus libros historias de su natal Corea, como La espera, sobre la separación de una familia tras la división de Corea en 1945, y Mañana será otro día, acerca de las dificultades de una pareja joven para tener hijos, es una de las invitadas especiales de la Fiesta del Libro y la Cultura 2026. EL COLOMBIANO conversó con ella.