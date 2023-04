«No les enseñaban a nadar. A pesar de vivir en la ría. El agua estaba muy fría porque era noviembre. El agua estaba negra. Los peces arañaban calor de la superficie. Cuando el niño se cansó de mover los brazos y se hundió, ya nadie pudo ver más. (...) Una pescadora, acercándose a la ría, gritó que nadie se tirara. Ya que nadie se tire o serán dos los cuerpos. Y nadie se tiró».

Así da forma Moreno a la historia de Ruth, Adriana y Adirane. Abuela, madre e hija. Tres mujeres que crecieron con sus propias problemáticas en un mundo que también cambia, que nunca está igual y mientras que la primera, Ruth, creció en la generación que se vio sumergida en la guerra civil española, Adriana su hija, lo hizo en “Los años de plomo” Periodo entre 1978 y 1980 donde el grupo terrorista ETA cometió el 29 % de los asesinatos de su historia. y la nieta Adirane vuelve al pueblo evitando su relación sentimental, huyendo de sí misma, algo que es casi imposible.

¿Aroa cuánto cuesta asumir la maternidad?

“Me ha costado aceptar la madre que yo soy, depronto he tenido un hijo y quería ser muy constante y perfecta y no puedo, no soy esa persona. Lo que recuerdo de la FILBo 2018 cuando vine con “La hija del comunista” (Caballo de troya, 2017) es que fue la primera vez que puse el Atlántico entre mi hijo y yo, y me vine con mucha culpa. Llegué al hotel, me puse a leer y no sé cuántos libros leí, no quería ni dormir para seguir leyendo. Salí de la burbuja de la maternidad. Me dije ‘esto también me gusta mucho y no voy a renunciar a ello’, desde entonces he tenido que viajar varias veces y mi hijo se ha acostumbrado y no le pasa nada, no soy una madre ausente, o sea yo no puedo desatender este que es mi trabajo y mi pasión que tiene que ver con la escritura y los libros”.

¿Y los momentos de escritura en medio de todas la tareas de ser mamá?

“Antes me costaba mucho encontrar ese espacio para escribir, tenía que tener un buen estado de ánimo, tenía que estar todo bien, la mesa despejada, bueno y una serie de cosas que al final lo que hace es dilatar el momento de ponerse en frente de la página en blanco y ponerte a escribir. Desde que tuve a mi hijo lo que hago es escribir en todos los momentos que puedo. Ya no me vale decir ‘venga, es que ya no estoy inspirada’, ya me toca ponerme aunque luego lo tire pero, tengo que ponerme. La bajamar fue una novela que escribí entre las cinco y ocho de la mañana en muy buena parte, me levantaba muy temprano, me iba a preparar un café y me sentaba a escribir hasta que despertara Pablo, mi hijo y llegara la hora de llevarlo al colegio, y ahí empezaba una jornada laboral, una diferente. Entonces es una novela que la escribí muy en la madrugada, y ahora me está pasando otra vez, voy escribiendo en los espacios y tiempos que tengo. Aunque al final mi hijo no me roba tanto tiempo como me lo roban los otros trabajos”.