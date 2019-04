La vida de la escritora Laura Restrepo en un documental

Un viaje íntimo a la vida de una de las escritoras más importantes de América Latina, Laura Restrepo, en el documental Laura, vida y rebeldía,

En él se conocerá más de su recorrido literario, también de su participación en momentos cruciales políticos del país.

Además sobre su infancia, su familia, sus motivaciones para escribir, sus libros, su pensamiento más introspectivo sobre la política nacional y también respecto a la condición humana. El documental es un viaje que emprende la escritora junto a Médicos sin Fronteras desde su casa hasta Tumaco en Colombia. El recorrido va contando todo lo que sucede en el viaje, cuenta emotivos y sentidos testimonios de su hijo Pedro, su esposo Carlos, familia y amigos más cercanos.

Laura Restrepo, ganadora del Premio Alfaguara 2004 con su novela ‘Delirio’ y del Premio Grinzane Cavour 2006 a la mejor novela extranjera publicada en Italia, obtuvo el reconocimiento en todo el ámbito hispanoamericano.

Ha publicado obras como ‘La isla de la pasión’, ‘Leopardo al sol’, ‘Dulce compañía’, con la que obtuvo en 1997 el Premio Sor Juana Inés de la Cruz; ‘La novia oscura’, ‘La multitud errante’ y ‘Las vacas comen espaguetis’, esta última dedicada al lector infantil.

Usted es una escritora que en cierta medida ha entrado en la intimidad de otros para llevarlas a sus relatos y novelas... ¿Qué tan difícil fue estar del otro lado?

“En realidad, los chicos del equipo del documental, Héctor, Roli, Beto y Andrea lo hicieron todo muy fácil, a mí hasta se me olvidaba que ellos estaban grabando, fue más bien como un paseo compartido y conversado. Además, fueron respetuosos y profesionales a la hora de entender que lo interesante que puede tener alguien que escribe es justamente eso, que escribe. Cómo, dónde, en qué ambiente, por qué lo hace, cómo produjo sus libros, qué temas persigue, qué relación mantiene con sus personajes... y en eso nos centramos. No hay en el documental nada farandulero, ni de novela corazón, ni relato plañidero, ni confesión de intimidades que no viniera al caso”.

¿Cómo surge la idea de este documental y qué le atrajo del proyecto?

“La idea y la iniciativa fueron de Señal Colombia, y me conmovió que quisieran hacer algo sobre mi vida, me pareció muy generoso y deferente que invirtieran en mí tiempo y esfuerzo. Apenas conocí al equipo que lo llevaría a cabo, muchachos y muchachas jóvenes e inteligentes, supe que no iba a ser tan difícil como había temido, más bien al contrario, la pasamos muy bien, entre amigos, y me dio alegría poder invitarlos a mi casa y presentarles a mi familia, a mis perros, mi pueblo, mi biblioteca, mi mesa de trabajo, mi chimenea y mis montañas.

¿Cómo fue y cuál era la idea de ese viaje con Médicos sin fronteras a Tumaco?

“El viaje a Tumaco lo hicimos desde Bogotá, para conocer el trabajo que allá tiene Médicos sin Fronteras. Es algo que hago con alguna frecuencia, viajar con MSF a distintas zonas emproblemadas del mundo para hacer reportajes sobre el sólido trabajo que presta esa organización a las gentes más olvidadas. Por eso el equipo del documental consideró pertinente grabar uno de esos viajes. Escogimos Tumaco, donde MSF está trabajando en apoyo a mujeres y niñas violadas o maltratadas. Allá fui con mucho gusto, allá me iba a sentir cómoda haciendo más de entrevistadora que de entrevistada”.

En el tema político y de militancia, ¿Que aspectos veremos en el documental?

“Lo conversamos bastante en la medida en que venía a cuento como marco para algunos de mis libros, como ‘Historia de un entusiasmo’, que trata de las negociaciones de paz de los ochentas, con las que estuve muy comprometida. O ‘Demasiados héroes’, el único biográfico que he escrito, y que tiene como trasfondo la militancia clandestina en la Argentina de la dictadura militar. Creo que también les eché potentes rollos sobre mis convicciones políticas, que ellos filmaron pacientemente pero que, según sospecho, a la hora de la última edición y con buen criterio debieron dejar por fuera”.

Décadas después y con todo lo que ha acontecido en el país... ¿Cómo ve todo lo ocurrido con el M19? ¿Se puede hablar de un legado?

“Por supuesto. Para empezar, ni más ni menos que la Asamblea Constituyente y la Constitución del 91, que a mi entender fueron posibles gracias a la apertura democrática y la voluntad de diálogo que se generaron en el país a partir de las negociaciones de paz entre el M19 y el gobierno de Belisario Betancur. Si alguien duda del nexo entre estos dos procesos históricos, el de paz y el constituyente, basta con recordarle que la lista M19, ya desmovilizado, fue la más votada para la Constituyente, y que uno de sus tres Presidentes fue Antonio Navarro, ex comandante guerrillero y factótum del Diálogo Nacional.

Mira, el proceso de paz con las Farc fue seguido con verdadero interés en muchas partes del mundo, por la sencilla razón de que es difícil ver fracciones encontradas que dejen de matarse entre sí y tomen la decisión consciente y valiente de llegar a acuerdos por las buenas. En el planeta pululan las guerras sin fin, los odios sin tregua, las cadenas de venganza... y era estimulante saber que al menos en un país, el nuestro, la gente tenía suficiente cabeza y corazón como para sentarse a hablar y a dirimir diferencias dejando a un lado las armas. La paz como propósito, pasión y convicción que cada generación de colombianos tendrá que construir y defender: ese es el gran legado”.

¿Cómo ve hoy el papel de la mujer, tanto en la política como en la literatura colombiana?

“Ganamos, amigo, nosotras las mujeres fuimos protagonistas de la más grande revolución triunfante del siglo XX. Todavía nos falta camino por recorrer, pero ahí vamos dándole y abriéndonos paso en todos los terrenos. A nuestras abuelas y a nuestras madres las admiramos y las queremos con toda el alma, pero en muchos aspectos claves ya no somos como ellas. Es frecuente que en los países del llamado primer mundo crean que en América Latina cunde el machismo y que las mujeres son solo víctimas. En alguna medida eso sigue siendo desgraciadamente así, pero te digo una cosa, la millonada de colombianas independientes, trabajadoras, preparadas, poderosas, libres y echadas para adelante, es algo que deja asombrados a quienes se pasan por acá y constatan el fenómeno”.

Para usted, ¿los géneros literarios se ven o se verán transformados por la era digital o lo que llaman la cuarta revolución industrial?

“Pero claro, faltaba más, la literatura es terreno abierto y de búsqueda constante, y se renueva con las influencias y los adelantos técnicos. La infinita andanada de información que ha venido con los computadores y con Internet es alimento clave en la literatura contemporánea, eso, más la agilidad para la comunicación masiva que ha puesto en nuestras manos, y el gran don del cual hoy por hoy gozamos: la no censura y la libertad de expresión. Mientras Internet siga siendo territorio libre, no colonizado ni doblegado, la literatura y la cultura en general tendrán en él un grandísimo aliado.

Hay que dar fieramente la pelea porque esto siga siendo así, y no confiarse ni bajar la guardia. Hoy día la muy prolongada e injusta detención de Julian Assange y su posible extradición a los Estados Unidos, son estrepitosa señal de alarma”.

¿Que lectura la acompaña por estos días?

“Es asombrosa la capacidad que tiene Italia para producir sabios. Ando maravillada releyendo ensayos de Umberto Eco y de Roberto Calasso, y estudiando a otros dos monumentos del saber y la erudición cuando vienen combinados con la bella escritura y con una cierta dulzura en la apreciación del ser humano: Pietro Citatti y Guido Ceronetti”.