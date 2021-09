Jaramillo Escobar se murió ayer viernes en Medellín, la ciudad en la que vivía desde hace décadas y en la que impartía desde 1985 un taller que ya era un mito, como él mismo. Cada semana se reunía en la Biblioteca Pública Piloto con entusiastas de la poesía para hablar de un arte que manejó como pocas personas en un país que, ya sabemos, tiene muchos poetas por kilómetro cuadrado. Pero también sabemos que no es lo mismo escribir versos que hacer gran poesía, como la que él hacía. Solo hay que leerlo para enterarse de su grandeza: “El enamorado busca su amor aún allí en donde sabe que no está, /como el aventurero busca su tesoro aún allí en donde no se encuentra, / y así como el hombre busca a Dios en toda parte y lugar sin hallarlo nunca”.

Jaime Jaramillo Escobar escribía desnudo, algo que puede parecer una metáfora, pero no. Este poeta, nacido en 1932 y conocido por su alergia a la figuración, su timidez, su bigote, sus dientes grandes y los primeros números de su cédula (X-504), escribía sus poemas sin ropa. Una historia que circula y seguirá haciéndolo entre quienes leen o no poesía, sumada a muchas otras sobre su vida. Pero lo realmente importante, lo que hay que contar, es que era uno de los grandes poetas de la lengua española de la segunda mitad del siglo XX, así, sin más, una información a secas y desnuda, como se deben decir las verdades.

En las bibliografías más estrictas, su obra la integran cuatro libros de poemas más el Método fácil y rápido... En otras, se habla de cinco, sumando plaquettes y antologías, un libro de correspondencias con el poeta Geraldino Brasil y algunas selecciones de ensayo de otros. Es una obra corta pero inmensa, como corta puede parecer la distancia de una orilla a la otra del río Cauca, del que tanto habla en sus poemas, pero que tiene un recorrido, un futuro salvaje e infinito para llegar al mar. “Pasa el río, la carretera que va y viene, pasan los viejos recuerdos, pasan los años, los niños crecen y se van, pasa la vida, / y Juan y yo nos miramos y nada podemos hacer sino ver pasar el río desde la orilla, en esta tierra ardiente”.

Gonzalo Arango hizo la definición más bella y precisa de Jaramillo Escobar. No hay manera de competir con la introducción de su entrevista ya mencionada aquí y publicada por la revista Cromos, una pieza periodística imbatible: “Lo único que se parece a X-504 es un ombligo. Pues, ¿qué hay de más solitario en el mundo que un ombligo?” “Su soledad es natural como un terremoto, simple como el huracán y la guerra”. “Vive como si la eternidad tuviera tiempo de esperarlo mientras él se dedica a vivir”. “Su vida es, en todo, la de un anacoreta, salvo pequeñas aventurillas eróticas”.

O quizá sí existe otra gran definición, una que puede competir con la de Arango. Está en una carta que el mismo Jaime Jaramillo Escobar le escribió a Raúl Gómez Jattin cuando leyó por primera vez sus poemas, y que sirve como su propio retrato. “Tú eres el viento, eres un potrillo, eres el río que arrasa, no limitas con nada, no tienes cuñados en el cielo, no tienes participación en la bolsa de valores”. “Tú ya hiciste la revolución, pusiste el mundo patas arriba, aunque no se den cuenta los que viven boca abajo”. “Tú eres el único que queda libre. No te dejes coger. No te dejes cazar. Si te cogen mátalos. Mátalos”.

En esa misma carta, Jaramillo Escobar le dice a Gómez Jattin que es un “Dios en persona completamente loco deshojando los bosques”, como él también lo fue. Y como Dios, los buenos poetas tienen múltiples sentidos. En el capítulo “Educación de la sensibilidad” del Método fácil y rápido... lo dice: “Un poeta es mejor mientras más sentidos tenga”. Y a continuación menciona algunos, dieciocho en total, como la irrealidad, el absurdo, el sin sentido, los sueños o la velocidad. Además de estos, a Jaramillo Escobar hay que sumarle los sentidos del verso tórrido y del atraco limpio.

En los últimos días se ha hablado mucho de un joven colombiano que tiene como nombre el número 6. Los efectos de esto ya los mostró Jaramillo Escobar hace más de cincuenta años, al presentarse a los lectores con una x, de pregunta, y tres números. Un nombre mucho más real y poderoso que el verdadero. Esos tres números fueron uno de sus poemas más contundentes. Y también, no lo habíamos sospechado, eran su trampa guardada para la muerte, porque ¿qué va a hacer la muerte con un hombre que se llama número? ¿Qué hará con eso en este preciso momento?