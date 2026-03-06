Liturgia de los bosques, de Darío Jaramillo Agudelo: poemario, juego literario, canto herbario

Sebastián Uribe Riley es un joven escritor, inventor de escritores como Pessoa, que aparece en la novela La voz interior (Pre-Textos, 2006), de Darío Jaramillo Agudelo. El narrador y perseguidor de esa ave rara es Bernabé, quien dice que la gran obra de Sebastián es un poemario llamado Liturgia de los bosques, del que solo se imprimieron doscientos ejemplares de los que no hay una sola copia disponible, pues en un ataque de pudicia el joven escritor decidió recogerlos todos, desaparecerlos incluso de las bibliotecas públicas.
El episodio, que parecería apenas una anécdota dentro de una novela, aparece ahora como un milagro metatextual con la publicación de Liturgia de los bosques (Fondo Editorial Eafit, 2026) —diría algún académico afiebrado—, resultado del Premio León de Greiff al Mérito Literario, que tiene como propósito publicar una antología de la obra para su ganador —Darío Jaramillo Agudelo—, pero como del poeta de Santa Rosa de Osos ya existe una antología, este decidió jugársela por sus poemas dispersos en una novela de gran volumen.