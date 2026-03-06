Más de $4.000 millones se invertirán en la restauración del Teatro Lido en el centro de Medellín

El Teatro Lido, uno de los inmuebles patrimoniales más emblemáticos de la ciudad, por fin va a ser restaurado para su reapertura, así lo anunció este viernes el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez. La inversión será de más de $4.931 millones de pesos.

“Este es un entuerto más que estamos rescatando del desastre que recibimos de la administración anterior, de los que se robaron a Medellín. En 2022 habían adjudicado esta obra y lo que hicieron fue más daños. Cuando nosotros llegamos al gobierno, encontramos el desastre que habían ocasionado y ellos cobraban, y les dijimos: ‘No, aquí no se les va a pagar un peso. Es más, tienen que responder también por los daños’, porque al estar cerrado esto y en obra, supuestamente desde 2022, en la administración anterior y durante prácticamente un año, no hicieron nada”, dijo el alcalde Federico Gutiérrez.

Es que las promesas de restauración son de vieja data. La alcaldía anterior anunció que invertiría $2.640 millones para poner el teatro a punto, y reabrilo, pero al finalizar el mandato las reparaciones no estaban listas, y en agosto del año pasado, la Personería de Medellín abrió investigación contra dos exfuncionarios de esa administración y un excontratista por presuntas irregularidades en el contrato firmado en 2022 para recuperar el teatro.

Esta vez el contrato se suscribió con la Fundación Ferrocarril de Antioquia, entidad especializada y habilitada para la intervención, conservación y restauración de bienes patrimoniales.