Más de $4.000 millones se invertirán en la restauración del Teatro Lido en el centro de Medellín

La administración anterior había anunciado un proyecto de restauración y reapertura del teatro, pero no cumplió. Este nuevo proyecto estará listo en 2027.

  El proceso de resaturación del Teatro Lido estará a cargo de la Fundación Ferrocarril de Antioquia. Foto Julio César Herrera.
Sara Kapkin
Tendencias

hace 2 horas
El Teatro Lido, uno de los inmuebles patrimoniales más emblemáticos de la ciudad, por fin va a ser restaurado para su reapertura, así lo anunció este viernes el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez. La inversión será de más de $4.931 millones de pesos.

“Este es un entuerto más que estamos rescatando del desastre que recibimos de la administración anterior, de los que se robaron a Medellín. En 2022 habían adjudicado esta obra y lo que hicieron fue más daños. Cuando nosotros llegamos al gobierno, encontramos el desastre que habían ocasionado y ellos cobraban, y les dijimos: ‘No, aquí no se les va a pagar un peso. Es más, tienen que responder también por los daños’, porque al estar cerrado esto y en obra, supuestamente desde 2022, en la administración anterior y durante prácticamente un año, no hicieron nada”, dijo el alcalde Federico Gutiérrez.

Le puede interesar: Este es el teatro de Medellín preferido por los grupos emergentes de la ciudad para estrenar sus obras

Es que las promesas de restauración son de vieja data. La alcaldía anterior anunció que invertiría $2.640 millones para poner el teatro a punto, y reabrilo, pero al finalizar el mandato las reparaciones no estaban listas, y en agosto del año pasado, la Personería de Medellín abrió investigación contra dos exfuncionarios de esa administración y un excontratista por presuntas irregularidades en el contrato firmado en 2022 para recuperar el teatro.

Esta vez el contrato se suscribió con la Fundación Ferrocarril de Antioquia, entidad especializada y habilitada para la intervención, conservación y restauración de bienes patrimoniales.

Esta administración ya había hecho una primera intervención de “primeros auxilios” al teatro, que incluyó además de limpieza, la instalación de una sobrecubierta provisional, el retiro de tejas de Eternit para reducir cargas estructurales y un diagnóstico del estado del inmueble.

Así, este año, con el inicio de las obras, se estarán realizando labores arquitectónicas en fachadas, pisos, carpinterías, acabados, silletería, baños, camerinos y espacios funcionales. Se cambiarán redes eléctricas, hidráulicas, el sistema de aguas lluvias, la red contra incendios, el aire acondicionado, seguridad electrónica y señalización. También se ejecutarán mejoras en el equipamiento de iluminación escénica, sistemas electroacústicos y componentes para la operación del teatro. Para finalizar, se harán labores de conservación a dos piezas patrimoniales: las decoraciones en relieve del maestro Jorge Marín Vieco y los proyectores de cine de 35 mm, emblemáticos del lugar. Se espera que estas obras queden listas para 2027.

“Todo el Lido va a quedar como nuevo. Además, que lo que haremos es una restauración. Por ser Bien de Interés Cultural, no podemos poner un techo, por ejemplo, diferente al que ya tiene. Tenemos que arreglar lo que hay, dejar la misma arquitectura. Recuperar estos espacios es recuperar la historia de Medellín”, dijo el mandatario.

Tras su reapertura, El Teatro Lido, símbolo del patrimonio cultural de Medellín y testigo del esplendor artístico del Centro de la ciudad, funcionará como Casa de la Cultura de la comuna 10, La Candelaria. El espacio tendrá capacidad para 900 personas.

Este proyecto de restauración cuenta con el Concepto Técnico de Reparaciones Locativas del Gobierno Nacional, requisito indispensable por de un inmueble ubicado en la zona de influencia de la Catedral Basílica Metropolitana, Bien de Interés Cultural de la Nación.

Este es un esfuerzo más por fortalecer el ecosistema cultural de la ciudad, que busca convertirse en capital mundial del entretenimiento.

