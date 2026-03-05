Juanes abre su corazón en JuanesTeban, un disco entre la fiesta, la nostalgia y la memoria

Cuando Juanes explica el concepto de JuanesTeban, queda claro que el nuevo disco nace de muchas reflexiones personales. Tras la melancolía de Vida Cotidiana, su álbum anterior, el artista paisa construyó un trabajo musical que explora sus contrastes emocionales.
“El disco se llama JuanesTeban, es una dualidad entre la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, es como un caleidoscopio de todos mis sentimientos”, dijo en una conversación desde Bogotá en donde presentó este disco y en la que EL COLOMBIANO estuvo presente.
La sola portada, un diseño propio que nace de los dibujos que él mismo como diseñador gráfico ha estado haciendo desde hace más de 15 años, tiene dos caras: “Una mía sonriendo y otra más seria y son 16 pixeles que son también las 16 canciones del disco”.
Juanes es el mismo que conocemos, cercano, carismático, el gran artista internacional. Teban es su alter ego, impávido y necesitado de expresar sus más profundas realidades emocionales.