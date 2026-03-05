Juanes abre su corazón en JuanesTeban, un disco entre la fiesta, la nostalgia y la memoria

Cuando Juanes explica el concepto de JuanesTeban, queda claro que el nuevo disco nace de muchas reflexiones personales. Tras la melancolía de Vida Cotidiana, su álbum anterior, el artista paisa construyó un trabajo musical que explora sus contrastes emocionales. “El disco se llama JuanesTeban, es una dualidad entre la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, es como un caleidoscopio de todos mis sentimientos”, dijo en una conversación desde Bogotá en donde presentó este disco y en la que EL COLOMBIANO estuvo presente. La sola portada, un diseño propio que nace de los dibujos que él mismo como diseñador gráfico ha estado haciendo desde hace más de 15 años, tiene dos caras: “Una mía sonriendo y otra más seria y son 16 pixeles que son también las 16 canciones del disco”. Juanes es el mismo que conocemos, cercano, carismático, el gran artista internacional. Teban es su alter ego, impávido y necesitado de expresar sus más profundas realidades emocionales.

Esta es la portada de nuevo disco, una imagen creada por Juanes con 16 pixeles que representan las 16 canciones de su nuevo trabajo. FOTO Cortesía

JuanesTeban, así es la música de este nuevo disco

De este disco ya conocemos éxitos como Una noche contigo, Muérdeme (con Bomba Estéreo), Hagamos que y Cuando estamos tú y yo, pero escucharlo completo es entrar en un viaje sonoro donde conviven la fuerza orquestal, las guitarras rockeras, el pulso cumbiero y la intimidad acústica, con unas letras que se notan muy personales, poéticas y naturales. “En este disco hablo mucho del propósito, también hablo de la partida de mi madre desde un lado muy del agradecimiento. Habló de la búsqueda, uno a veces piensa que va a encontrar las respuestas afuera y están a tu lado. Habló de la parte humana, de la necesidad de mirarnos a los ojos, de darnos un abrazo, de no vivir tan absorbidos por el algoritmo y el individualismo de las tecnologías, son una cantidad de reflexiones que también abarcan lo sensual, lo erótico, la fiesta, hay de todo un poco”. Lo que además verá el público es que cada canción tiene una propuesta gráfica (de sus dibujos) y de videos filmados en los paisajes de Costa Rica, Miami, Santa Marta y Nueva York y que fueron dirigidos por Agustín Puente (The Movement), Mario Alzate, Diego Cadavid y Stillz.

En cuanto a colaboraciones, además de la de Bomba Estéreo, está el nuevo sencillo que también se lanza con este anuncio Timelapse de Sol, al lado de la banda venezolana Rawayana y canciones como Como pudiste con Conociendo Rusia, Vuelve con Mon Laferte, Humano con Vivir Quintana y la inclusión de Davide Rossi, quien aporta los arreglos de cuerdas para las canciones El Gran día y Una noche contigo. Le preguntamos a Juanes sobre el proceso de escribir y grabar Madre, composición para su mamá, recién fallecida, y que seguro tocará a quienes también han perdido este ser querido en cualquier momento de la vida: “El proceso fue muy largo porque a pesar de que vivió 95 años, fueron los últimos tres en los que estuvo más delicada y desde ese momento, que yo iba a Medellín al hospital y la veía más vulnerable, empecé a hacer esta canción. Obviamente es la canción que uno nunca quisiera hacer pero son cosas que pasan en la vida y también son catarsis. Yo tenía ese motivo andino, en la música, que parece ser una chacarera o un bambuco hace mucho tiempo y se juntaron las dos cosas”. Juanes detalla que hizo dos versiones de la canción, la primera muy triste, “que no me gustaba para nada” y después volvió a la canción a ver qué le faltaba. “Es muy especial para mi, no sé si hoy la podría cantar en vivo, seguro más adelante lo haré”, añadió.