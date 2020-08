Mercedes Barcha no leyó Cien años de soledad antes de enviarlo por correo postal a Argentina en dos partes, porque la plata no alcanzó para mandarlo completo. Lo leyó cuando se lo devolvieron de la editorial Suramericana, ya impreso, antes de volverse famoso. Lo leyó en la cama, con García Márquez al lado, a ver cómo reaccionaba su esposa. Ella no leía manuscritos, le daba miedo. A mí no me gusta nada de eso, le dijo al periodista Héctor Feliciano en una entrevista, una de las pocas que dio. Mercedes,...