El próximo 2 de diciembre se cumplirán 30 años del fallecimiento del narcotraficante y terrorista Pablo Escobar, protagonista de algunos de los capítulos más oscuros de la historia del país, y a la vez, ha generado un fenómeno social, con diversidad de libros, series y películas.

En 2001 se presentó la primera edición de ‘La Parábola de Pablo’, escrita por Alonso Salazar, en una biografía sobre el capo, pero también una investigación social profunda sobre una ciudad, un país que permitió la aparición de un temido criminal que generó años de terror.

Considerada la biografía más completa sobre el líder del Cartel de Medellín, se lanza una edición actualizada de este libro que dio paso a la famosa serie de televisión ‘Escobar, el patrón del mal’.

Una versión revisada que incluye un capítulo nuevo sobre las fuentes consultadas por el autor para la actualización del libro en su totalidad. Esta edición incluye también el prólogo de Andrés Parra, actor reconocido por su interpretación del capo.

“Cuando este libro se publicó, había dificultad real para conseguir información sobre Pablo Escobar, su mundo y su gente, a pesar de lo cual el texto mantiene vigencia. Hoy, casi treinta años después de su muerte, la dificultad es exactamente la contraria: abunda información sobre Escobar. En tres décadas su vida dejó de ser secreta y está sobreexpuesta. Ahora que he querido actualizarme, he visto varias series, horas de entrevistas y he leído gran parte de los libros publicados. Además de su hijo, su esposa, sus hermanos y su amante, han escrito su historia, sicarios y socios del crimen, oficiales de la policía y hasta un general del Ejército cuestionado por permitir su fuga, se defendió en un libro que tituló Cogobierno en La Catedral”, explicó Alonso Salazar sobre las fuentes para esta edición.

Y agregó, “no necesariamente hay más verdad. Los relatos son interesados, los autores se justifican, critican lo que consideran nefasto, dicen que intentaron moderar a Pablo; guardan silencios convenientes, o explícitamente culpan o absuelven involucrados, incluso algunos autores cercanos se califican como víctimas. Se han asomado verdades importantes para la historia, como la participación activa de los hermanos paramilitares Fidel y Carlos Castaño en las acciones narcoterroristas y los magnicidios ordenados por Escobar, que ellos habían tratado de ocultar para mantener la idea de que habían ejercido solo una violencia antisubversiva, a la que le daban tintes patrióticos”.

Han pasado tres décadas y hay muchas preguntas sin respuestas, y con el pasar de los años, también han salido a la luz acusaciones severas entre los propios miembros de la familia Escobar, con furias de las que suelen darse por la disputa de riquezas, de las cuales la más sorpresiva es la que hacen Victoria y Juan Pablo cuando acusan a Roberto, ‘El Osito’, su hermano, y a su madre, Hermilda, de haber traicionado a Pablo, antes de su muerte.

“También han aparecido detalles nuevos sobre Pablo y su vida, como que tardaba hasta dos horas lavándose los dientes; Victoria lo motilaba y le hacía manicure y pedicure; tenía cierto complejo por ser bajito, por lo cual usaba zapatos con plantilla; en la autopsia se constató que tenía una pierna más larga que la otra; desde pequeño prefirió el color azul para sus habitaciones; dejó de afeitarse; en sus últimos días se le vio ensimismado; un poquito loco; o que un tanatólogo pasó veinticuatro horas con su cadáver para hacerlo presentable, pero solo lo pudo vestir con extrema sencillez: sin zapatos y con una camiseta y un jean”, relató Salazar.

Este libro vuelve a publicarse con algunos ajustes y precisiones que tienen sentido, corroborando informaciones nuevas, pero manteniendo sin cambios sustanciales lo expuesto en la primera edición del 2001.

“He incluido este capítulo inicial que, con base en entrevistas que realicé después de la primera publicación, permite tener mayor detalle sobre las facetas privadas, podría decirse íntimas de Pablo, y mayor claridad sobre sus días finales, las condiciones en las que se movió y el deterioro físico y emocional que vivió”, reveló Alonso Salazar.

Según Andrés Parra en el prólogo, “Salazar logra con estricto detalle desentrañar una a una las capas que componen al monstruo, pero lo más importante, logra revelarnos a esa monstruosa, hipócrita y doble sociedad que también fue cómplice. Nos da una bofetada, revela una verdad demoledora: Escobar nunca estuvo solo, su escalofriante maquinaria de muerte, crimen, prostitución, corrupción y narcotráfico estaba aceitada por un enorme grupo de ilustres que incluso hoy se pavonean como si aquí nunca había pasado nada”.