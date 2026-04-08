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La argentina Samanta Schweblin es la ganadora del Premio Aena de Narrativa, el galardón de 1 millón de euros

Schweblin es la primera ganadora del Aena, premio creado en 2026 para reconocer las mejores novelas publicadas en español. Uno de los finalistas era el escritor paisa Héctor Abad Faciolince por su novela Ahora y en la hora.

  • La argentina Samanta Schweblin es la ganadora del Premio Aena de Narrativa, el galardón de 1 millón de euros
El Colombiano
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hace 2 horas
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Este miércoles, en una gala en el Museo Marítimo de Barcelona, en España, se dio a conocer el ganador del Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana. Se trata de Samanta Schweblin, la escritora argentina autora de El buen mal, el libro de cuentos con el que se hizo al galardón de 1 millón de euros.

A cargo de la también escritora y presidenta del jurado, la española Rosa Montero, estuvo la lectura del acta en donde permanecía oculto el nombre del ganador de la primera edición de este premio.

Lea: Héctor Abad Faciolince es uno de los finalistas del millón de euros del Premio AENA de Narrativa

“Schweblin destaca por plasmar en un volumen de relatos nuevos mundos turbadores, fascinantes y complejos. La autora recorre magistralmente la frontera entre lo posible y lo imposible con una prosa hipnótica. Es un libro de belleza inquietante que sitúa la tradición del cuento en su punto más alto”, este fue el concepto del jurado que leyó Montero.

El grupo de escritores y expertos literarios a cargo de decidir el ganador estuvo conformado por Pilar Adón, Leila Guerriero, Luis Alberto de Cuenca, Jorge Fernández Díaz, José Carlos Llop, Elmer Mendoza, Sergio Vila-Sanjuan y Jesús García Calero.

El Premio Aena de Narrativa, creado en 2026, busca reconocer los mejores libros publicados en español. Es el galardón literario en Hispanoamérica que otorga el cheque más grande a su ganador y también reconoce a sus finalistas con una suma de 30.000 euros.

Con su triunfo, Schweblin se impuso al antioqueño Héctor Abad Faciolince, la chilena Nona Fernández y los españoles Enrique Vila-Matas y Marcos Giralt Torrente.

El buen mal, publicado en mayo de 2025 por la editorial Penguin Random House, reúne seis relatos que, según ha explicado la misma autora, giran alrededor de una misma idea: “Todos sabemos que estamos comandados por fuerzas, las ideas del mundo, los mandatos familiares... ¿Dadas todas estas fuerzas, hay una capaz de poner las otras en jaque? ¿Se puede prestar atención a lo que queremos y somos? Los protagonistas de los cuentos han logrado tocar ese momento de cambio”.

Al momento de recibir la pequeña estatuilla verde de un hombre que a sus espaldas carga un libro con páginas abiertas, la argentina –considerada como una de las escritoras latinoamericanas más relevantes de la literatura contemporánea– agradeció al jurado, a su equipo editorial, a su familia y sus lectores.

También afirmó que su triunfo es una declaración de principios. “Los premios internacionales premian novelas y muy cada tanto tiene que aparecer una Alice Munro, una Jhumpa Lahiri o una Bhanu Kapil”, haciendo referencia a que es una rareza que un galardón de este tamaño tenga como ganadora a una cuentista.

“Me emociona de verdad pensar que estoy recibiendo un premio que es también un reconocimiento al género del cuento”, aseguró.

Además, la escritora aprovecho para reflexionar sobre la importancia que tiene la literatura, el arte de contar historias, en contextos caóticos como el actual. “Creo que no hay ser humano circulando por este mundo que no esté cruzado y comandado por la fuerza de las historias”, dijo Schweblin.

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