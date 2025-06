Detrás de Saoko: se publica la biografía de Wilson Mayoma

Cuando se conocieron, Manyoma vivía en Barranquilla. Una vez acordaron escribir una biografía agendaron jornadas de trabajo para repasar en minucia la vida de Wilson. “Nos veíamos dos veces a la semana en su apartamento, hablamos durante cinco meses inicialmente”, recuerda la periodista. Incluso viajaron juntos a Cali para recorrer los lugares de la infancia del cantante. “Fue muy nostálgico, sobre todo porque muchos de esos lugares ya no existen”.

El proyecto enfrentó varias dificultades. Por un lado, condensar 50 años de carrera de un personaje de trayectoria compleja y personalidad difícil. Por otro, el silencio de muchas de las personas cercanas a Manyoma, que preferían no hablar. “Fue una persona difícil en vida, de mal carácter, de mal genio. Entonces la gente sentía que si no tenía nada bueno que decir, pues mejor no decían nada”, explica Barraza. Sin embargo, otros sí aportaron su testimonio, entre ellos Fruko, Mario Rincón y familiares del cantante.

La entrevista con Fruko, uno de los pilares de la carrera de Manjoma, ocurrió casi por accidente. Luego de múltiples intentos fallidos, Barraza se lo encontró en un aeropuerto. “Me dijo: ‘Yo se que le debo una entrevista, venga, sentémonos y la tenemos de una vez’. Y así fue”.

Wilson Manjoma es recordado principalmente por haber sido la voz de El preso, una de las canciones más emblemáticas de Fruko y sus Tesos. Sin embargo, según Barraza, ese éxito también fue una carga. “Sí fue la canción más grande que grabó, pero pudo haber hecho más. Pudo haber sido uno de los grandes salseros de Colombia”, afirma. Su carrera, como la de muchos músicos de los años 70, se vio afectada por los excesos, el dinero fácil y los problemas personales.