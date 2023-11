La quinta parte de Los juegos del hambre y otros estrenos en las salas de cine

Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes), dirigida por Francis Lawrence, con Tom Blyth, Rachel Zegler y Hunter Schafer, es el estreno más atractivo para este fin de semana en las salas de cine del país.

Con la llegada de las vacaciones escolares y universitarias a la cartelera llegan títulos que buscan cautivar la taquilla, con producciones llenas de efectos especiales, en lo que se conoce popularmente como el “cine crispeta”.