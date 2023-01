Cada que circula una lista o un top con los mejores artistas, deportistas o novelistas de todos los tiempos es inevitable la polémica y el debate alrededor de los nombres que quedan por fuera o por el orden en el que fueron ubicados. De ese debate no se salva la revista Rolling Stone, que este martes 3 de enero publicó en su edición digital The 200 Greatest Singers of All Time (Los 200 mejores cantantes de todos los tiempos), una clasificación liderada por la fallecida Aretha Franklin y en la que se ubicó en la casilla 200 la española Rosalía, por encima de grandes estrellas latinas del pop y la música urbana. “Tenga en cuenta que esta es la lista de los mejores cantantes, no la lista de las mejores voces”, se lee en el artículo en el que aclaran que lo que valoraron fue “la originalidad, la influencia, la profundidad del catálogo de un artista y la amplitud de su legado musical”.

En The 200 Greatest Singers of All Time casi todos los artistas tuvieron carreras importantes como estrellas que hacen música popular para las masas, a partir del pop. “La lista fue compilada por nuestro personal y colaboradores claves y abarca 100 años de música pop como una conversación global en curso”. Le puede interesar: Hasta los reguetoneros se dejaron seducir por la música popular: SOG y Ryan Castro estrenan “La Garrafa” Los diez mejores artistas de toda la historia para Rolling Stone fueron: 1. Aretha Franklin 2. Whitney Houston 3. Sam Cooke 4. Billie Holiday 5. Mariah Carey 6. Ray Charles 7. Stevie Wonder 8. Beyoncé 9. Otis Redding 10. Al Green

Música de América latina En el top solo aparecen 11 músicos de América Latina, Brasil y España y solo una del género urbano.