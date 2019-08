¿Cómo cuidar el pelaje de los perros?

Dante es un perro de raza Border Collie, bicolor (negro y blanco), de un año y tres meses que vive jugando y revolcándose en la tierra.

Tiene una mancha blanca en el pecho que sus humanos responsables tratan de que se vea así, nevada, pero es imposible con la rutina de juego del canino al que le encanta restregarse en la grama, para luego correr de un lado para otro.

Para Andrés Vásquez, groomer profesional (persona encargada de los cuidados y mantenimiento del pelaje de un perro) lo que le ocurre a Dante le puede pasar a cualquier cachorro que sea blanco (o tenga partes blancas) y además sea peludo y juguetón.

“Con este tipo de perros hay que ser exageradamente constantes, si se ensució en esa zona del pecho hay que lavarlo para que no se afecte la piel, ahora hay aerosoles y espumas (no me gustan los talcos) que se pueden usar en determinadas partes, entonces si se ensucia, se limpia de inmediato y ya en el baño sí podrían usar un champú para mantenimiento de perros de pelo blanco, para que recupere su brillo natural”.

El groomer, que presentará varios perros en el Sexto Circuito Internacional de Antioquia que se realizará en Guarne, este fin de semana, explica que cada canino es un mundo ya que existen varios tipos de pelaje o como él lo llama, manto: “los hay rizados (Poodle o Caniche), pelos de alambre (algunos Jack Russell Terrier), cortos (Rottweiler), largos (Cocker spaniel) , lisos y sedosos (Yorkshire terrier), de doble capa (Pastor Alemán) y para cada uno hay que tener un cuidado especial”.

Con un pelo de alambre, por ejemplo, se trata de cuidar la textura, “es un perro que se puede bañar cada mes, yo tengo un Airedale Terrier que sacaré a pista y cada cuatro días le baño las patas, la barba y ya el cuerpo cada mes”.

Los perros mudan pelo

Explica la veterinaria Paola Acevedo, que el recambio epidermal de los caninos se da cada 21 y 25 días, por eso se recomienda que los baños sean en ese periodo de tiempo, “máximo un mes, pero es por esa condición”.

La muda del pelo puede ser diferente según la raza. “Hay unos perros que tienen doble capa de pelaje como los Husky y los Malamute, pero generalmente para todas las razas se generan dos mudas al año”, precisa la veterinaria.

Pero ¿cómo darse cuenta de que su perro está mudando cuando siempre bota pelo? Anota la doctora Acevedo que la caída es mucho más abundante a la que normalmente presentan, pero eso sí, si se ven huecos, pedazos sin pelo en la piel es porque el tema ya es patológico y debe consultar un especialista.

“Tenga en cuenta que las mudas fisiológicas de pelo son cada seis meses, a veces cuando se cambia de alimento es posible que se dé una muda significativa no relacionada con la normal”.

Recomienda Vásquez que consulte con un profesional los productos y tipos de cepillos para raza, pero que tenga en cuenta que lo más importante es cepillarlos todos los días, así sean perros de pelo corto. “La gente no cree pero esos son los que más pelo botan y con ellos hay que hacer lo que llamamos un deslanado con un cepillo especial, con el fin de retirar el pelo muerto”.

Ya sabe, la tenencia responsable de un perro no son solo vacunas, juegos y alimento, también conocer el tipo de pelaje y sus cuidados. Un pelo brillante y sano, como el de Dante, no se arregla solo por estética, también es por su salud.